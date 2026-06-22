Reducen a hombre armado con un machete en Luque

Un hombre de 28 años fue aprehendido este sábado en la compañía Isla Bogado de Luque luego de presuntamente amenazar con un machete a personas que se encontraban en una cancha de piki. Durante el procedimiento, la Policía constató que el sospechoso contaba además con dos órdenes de captura pendientes por causas vinculadas a violencia familiar.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 46ª Isla Bogado cerca de las 17:00, en inmediaciones de la Plaza Juventud.

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Vecinos lograron reducirlo

Según el informe policial, los uniformados acudieron al lugar tras una denuncia por perturbación de la paz pública. Al llegar encontraron a un grupo de personas que ya había reducido al sospechoso.

Uno de los presentes relató que el hombre llegó hasta una cancha de piki ubicada en las cercanías y comenzó a amenazar a quienes se encontraban en el sitio con un arma blanca tipo machete.

Ante la situación, los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso e incautaron el arma, descrita como un machete de aproximadamente 60 centímetros de largo, con hoja roja y mango negro.

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Tenía dos órdenes de captura

Tras verificar sus antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional, los intervinientes constataron que el detenido registraba dos órdenes de captura vigentes.

La primera corresponde a una causa por violencia familiar y violación del deber de cuidado. La segunda está relacionada también con una investigación por violencia familiar, según los oficios emitidos por el Ministerio Público.

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A disposición de la Fiscalía

Luego de su aprehensión, el hombre fue trasladado bajo custodia al Hospital General de Luque para una inspección médica de rutina y posteriormente a la sede policial.

La fiscala de turno dispuso que permanezca detenido y sea remitido junto con las evidencias ante el Ministerio Público para su comparecencia. Asimismo, fueron informados los fiscales que intervienen en las causas por las cuales registraba órdenes de captura.