Reportan gran cantidad de detenciones por hurto en Asunción y Central

Al menos siete detenciones se reportaron desde la Policía Nacional este sábado, la mayoría por casos de hurto, según el reporte.

En Asunción, Jonathan Gabriel Medina Krauper, de 25 años de edad, fue detenido por agentes de la Comisaría 3ra por contar con orden de captura por presunto hurto. Su detención se dio en las calles calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción.

Por otra parte, agentes de la Comisaría 16 detuvieeron a Ignacio Fabián Maldonado, Lucas Isaac Díaz Ramírez y Matías Daniel Garcete Quintana por un caso de supuesto hurto.

Además, según indica el informe, recuperaron el objeto denunciado como robado. El hecho se registró en el interior de un local comercial ubicado sobre avenida De la Victoria y Carios, barrio San Pablo. Los agentes intervinieron tras un aviso sobre disturbios en el lugar.

Lea más: Video: cayó un peligroso prófugo que atacó brutalmente a un hombre con dos machetes

Un último caso se dio a conocer por agentes de la Comisaría 5ª, quienes detuvieron a un hombre identificado como Agustín Bernardino Toledo González, de 47 años de edad, quien contaba con orden de captura vigente por múltiples causas judiciales, relacionadas a supuesto hecho de no regresar a su domicilio, hurto agravado y otros hechos punibles. Su aprehensión se dio en en la intersección de las calles Florencio Villamayor y Playa Zona Sub 1, barrio Ricardo Brugada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aprehensiones en Central

Agentes del Departamento de Investigaciones de Central aprehendieron a dos personas mayores de edad, de nacionalidad Chilena, identificadas como Sebastián Alejandro Escobedo Florete y Verónica Alejandra Monardes Conejo, en prosecución a supuesto hecho de hurto agravado.

El procedimiento se realizó en las calles Saavedra casi Pozo Favorito, así como en una vivienda ubicada en el barrio Cacupemí de la ciudad de Mariano Roque Alonso tras tareas de seguimiento y verificación de datos.

Del poder de los mismos se logró la recuperación de objetos denunciados como hurtados, además de la incautación de diversos elementos vinculados a la investigación, así como del vehículo presuntamente utilizado en el hecho.

Lea más: Detienen a dos hombres con frondosos antecedentes por hurto de compressor

En Itauguá agentes de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas, Lince, aprehendieron a una persona por el supuesto hecho de robo agravado, además de incautar un arma de fuego, dinero en efectivo y un celular.

El aprehendido es un hombre identificado como Cristhian Abel Brítez Báez, de 24 años de edad. El procedimiento se realizó en la calle Jóvenes de la Democracia, Plaza Virgen del Rosario, tras una alerta radial emitida vía sistema 911 sobre un supuesto hecho de robo agravado en un local comercial. Durante el rastrillaje por la zona, el personal interviniente ubicó a uno de los presuntos autores en la vía pública.

Aprehensiones en Ñemby y Areguá

También aprehendieron en Ñemby a una persona por quebrantamiento de arresto domiciliario en prosecución a causa por hurto agravado.

El hombre fue identificado como Pascual David Báez, de 35 años de edad, quien se encontraba con medida de arresto domiciliario vigente por supuesto hecho punible de hurto agravado, la cual habría sido incumplida, quien además cuenta con antecedentes policiales.

Lea más: Video muestra cómo los criminales practicaron tiro antes de perpetrar el megaasalto en Santa Rita

El procedimiento fue realizado en las calles Primavera, barrio 3 de Mayo, de la ciudad de Ñemby, durante tareas investigativas relacionadas a un hecho punible de robo agravado.

También los agentes linces detuvieron en Areguá a una persona con orden de captura por supuesto hecho de violencia intrafamiliar.

El hombre fue identificado como Francisco David Arguello González, de 28 años de edad. El procedimiento se realizó en la vía pública sobre la calle Las Residentas, ciudad de Areguá, durante una patrulla preventiva.