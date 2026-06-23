Policías aprehendidos tras llevar motocicletas incautadas de una comisaría

Dos suboficiales que prestan servicio en la Comisaría 8ª de Capiatá fueron apartados de sus puestos luego de llevarse dos motocicletas que se encontraban en el depósito en calidad de incautadas.

El comisario principal Arturo Enciso, jefe de la mencionada dependencia, explicó que, ante la sospechosa desaparición de las evidencias, se ordenó de inmediato que los dos agentes que culminaban su turno se presentaran nuevamente en la oficina de guardia. Tras ser interrogados y caer en reiteradas contradicciones, ambos terminaron confesando que sacaron los biciclos de la comisaría.

“El oficial de guardia entrante, haciendo el relevamiento de datos de la comisaría, se percató de que faltaban dos motocicletas que estaban depositadas en esta comisaría a cargo de la Fiscalía”, explicó el jefe policial.

Hasta el momento, los involucrados -cuyas identidades no fueron difundidas- no supieron justificar el motivo de su actuar ni qué pretendían hacer con los biciclos.

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Recuperación de las motocicletas

Enciso comentó que ambas motocicletas fueron recuperadas. La primera fue hallada abandonada en la vía pública, específicamente en una esquina a pocas cuadras de la sede policial, mientras que la otra fue trasladada hasta el domicilio de uno de los agentes. El propio uniformado involucrado fue a buscarla y la devolvió presentándola en la oficina de guardia.

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Suboficiales, sumariados y a cargo de la Fiscalía

El comisario señaló que es la primera vez que estos suboficiales se ven envueltos en este tipo de inconductas en dicha dependencia, ya que no registraban antecedentes previos.

El hecho fue comunicado a las autoridades superiores de la Policía Nacional y a la Dirección de Asuntos Internos, que ya abrió un sumario administrativo. Asimismo, el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público y ambos agentes ya se encuentran aprehendidos bajo investigación fiscal.

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