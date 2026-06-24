Grupo comando no pudo asaltar aeródromo de Areguá porque se descompuso su vehículo

El asalto que fue abortado por la Policía Nacional (PN) se iba a producir ayer martes en el aeródromo Arrayán ubicado en la compañía Yukyry de la ciudad de Areguá, departamento Central.

Se trata del mismo lugar donde se hizo un allanamiento el 8 de octubre de 2020 a cargo del fiscal de Crimen Organizado Marcelo Daniel Pecci Albertini, en conexión con el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, ocurrido un año antes, el 11 de setiembre de 2019, en un ataque a un convoy penitenciario en la Costanera Norte de Asunción.

De hecho, en aquel procedimiento de 2020 en el aeródromo Arrayán se habían incautado varias avionetas que eran utilizadas por la estructura supuestamente dirigida por el uruguayo Sebastián Marset, alias Omelet, y el paraguayo Miguel Insfrán, alias Tío Rico, que después sería desmantelada en 2022 en la histórica operación A Ultranza.

Volviendo al procedimiento de ayer, fue efectuado por policías del Departamento Control de Automotores, quienes recibieron una información que señalaba que se iba a producir un asalto en el aeródromo de Areguá justo durante la venta de una avioneta que era ofrecida en redes sociales.

La nave iba a ser vendida por 125.000 dólares. El comprador resultó ser un empresario boliviano que ya había aceptado el precio y anunció que enviaría a un emisario para cerrar el trato y llevar la máquina a su país.

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Sin embargo, aparentemente el propio emisario fue el que organizó el asalto para quedarse con el dinero de su jefe y además robar la máquina, seguramente para venderla en Bolivia a narcotraficantes, siempre según las sospechas de los policías.

Tan buena información tenían los policías que sabían incluso que un grupo comando estaba en camino para cometer el golpe. Sin embargo, el vehículo en el que se transportaban estos delincuentes se descompuso y no pudieron llegar al aeródromo.

Ante esta situación, los uniformados decidieron actuar y capturaron a otros cuatro supuestos miembros de la banda que ya estaban preparados para el atraco.

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Estos fueron identificados como Ariel Ronaldo Martínez Villca, boliviano, de 29 años, quien sería el emisario del comprador; Francisco Fabio Da Silva Barahuna Bezerra, brasileño, de 37 años, quien sería el piloto que debía llevar la avioneta; Fabrizio Vicente Cabello Resquín, paraguayo, de 30 años, quien habría sido el nexo con el grupo comando, y Nelson Éver Fariña Ramírez, paraguayo, de 42 años, quien sería el líder del grupo comando que iba a actuar en el aeródromo.

Antecedentes de los paraguayos

De los cuatro detenidos, dos son paraguayo, y ambos tienen antecedentes penales en nuestro país.

Fabrizio Vicente Cabello Resquín, por ejemplo, fue capturado por última vez el 6 de abril del 2025, cuando supuestamente comandó la banda que asaltó el puerto privado Mosaic de Villeta.

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De hecho, cuando eso fue imputado por el fiscal Fernando Melgarejo por robo agravado y privación de libertad.

El objetivo de la gavilla era el robo de una valiosa carga de fertilizantes. De hecho, hubo más de 10 detenidos por el caso. Extrañamente, Fabrizio gozaba de medidas alternativas a la prisión.

El otro paraguayo capturado ayer es Nelson Éver Fariña Ramírez, quien de hecho está bajo libertad condicional ya que salió de la cárcel hace solo cuatro meses.

Fariña cumplía una condena de 10 años de cárcel como miembro de la banda de asaltantes que atacó el supermercado Los Jardines de Fernando de la Mora, el 25 de octubre de 2018.

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Inmediatamente después de ese golpe, un grupo de policías de intervino para capturar a los delincuentes, pero a raíz de una pésima coordinación se dispararon entre ellos y murió uno de los agentes, el subcomisario Arístides Dionisio Peralta Villasboa.

El disparo mortal fue atribuido inicialmente al comisario Julio César Cabañas López, a quien coincidentemente se le escapó un disparo de su pistola en el momento de la balacera, pero cuatro años después de la trágica muerte del subcomisario Peralta la Fiscalía imputó al que habría sido el verdadero autor del tiro fatal, el suboficial segundo Carlos Rafael Mieres Rojas.

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Nelson Éver Fariña Ramírez también estuvo condenado a 15 años de prisión por el asalto a una sucursal de la financiera El Comercio, registrado el 9 de noviembre de 2006 en la avenida Eusebio Ayala de Asunción.

El golpe fue perpetrado por tres hombres que robaron unos 196 millones de guaraníes. Los otros dos fueron Mario Ariel Cabodevila y Abel Ramón Vera Grance, que también resultaron condenados.

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Nelson Éver Fariña Ramírez se habría bautizado como miembro del PCC en la cárcel y habría sido el que ahora contactó con otros miembros de la facción para perpetrar el asalto en el aeródromo.

Tras esta detención, seguramente le van a revocar la libertad condicional y tendría que volver a prisión para cumplir su condena de 10 años.