Padre de María Fernanda Benítez relató el calvario que vivió durante la desaparición de su hija

Leonardo Benítez relató el calvario que vivió desde la desaparición de su hija, María Fernanda, y aseguró que tuvo que investigar prácticamente solo para intentar encontrarla.

Durante su testimonio, señaló que desde el primer día de la desaparición comenzó a buscar a su hija y que toda la información que recibía apuntaba al principal sospechoso del crimen. Indicó, además, que mantuvo constantes conversaciones con el padre del adolescente acusado, quien, según afirmó, intentó en todo momento desviar la investigación y ocultar el paradero de la joven, pese a que aparentemente ya sabían que había sido asesinada.

Leonardo Benítez también cuestionó el trabajo de los investigadores de la Policía Nacional, asegurando que no recibió el apoyo necesario y que tuvo que realizar sus propias averiguaciones para tratar de esclarecer el caso. Recordó que atravesó días de intensa búsqueda hasta llegar al trágico 31 de mayo del año pasado, fecha en que fue hallado el cuerpo de su hija.

Entre lágrimas, manifestó que durante la desesperada búsqueda incluso fue objeto de burlas por la forma en que encaraba la desaparición de la adolescente, cuyo caso terminó con un desenlace que conmocionó a todo el país.

El padre de la víctima pidió justicia y aseguró que los padres del principal sospechoso también formaron parte del crimen, por lo que solicitó que sean condenados como responsables del asesinato de María Fernanda Benítez.

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Reconstrucción cronológica

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que los testimonios brindados hasta el momento están permitiendo reconstruir cronológicamente cómo ocurrieron los hechos y que las declaraciones respaldan la acusación presentada por el Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público indicó además que el desarrollo del juicio se ajusta a lo previsto por la Fiscalía y que se busca acelerar el proceso para llegar a una resolución del caso. No obstante, reconoció que las defensas han planteado algunos incidentes que han generado inconvenientes en el desarrollo de las audiencias.

Finalmente, informó que el Tribunal de Sentencia fijó para el próximo lunes la continuidad del juicio oral y público, ocasión en la que proseguirá la etapa testimonial del proceso.