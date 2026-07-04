Procesados por violencia familiar y abuso en niños encabezan lista de usuarios de tobilleras electrónicas

El director del Sistema de Emergencias 911 de la Policía, comisario general inspector Rafel Candia confirmó que hasta el 3 de julio del 2026, 140 personas procesadas por diversos delitos están con prisión domiciliaria, con el uso de las tobilleras electrónicas.

Sin embargo, el jefe policial aseguró que esta cantidad es muy fluctuante, debido a que constantemente hay procesados beneficiados y otros que son eliminados de la lista de usuarios por algunas transgresiones a las normas del uso.

El comisario general Candia señaló que muchos reos acceden a las tobilleras para las salidas transitorias sólo para la casa, desde los viernes de tarde y hasta su retorno al penal, los lunes a primera hora; mientras que otros tienen dicho beneficio los fines de semanas para moverse en todo el país.

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Igualmente hay otro grupo de internos que acceden al beneficio de salidas transitorias para trabajar, pero en todos los casos los técnicos tienen bien definido y enmarcados por el sistema georeferencial los sitios donde los imputados no deben acercarse.

¿Quiénes usan las tobilleras electrónicas?

De acuerdo con datos del Sistema 911, 34 procesados por violencia familiar están libres con las tobilleras electrónicas, mientras que 15 imputados por abuso sexual en niños también están afuera de las cárceles gracias a estos dispositivos.

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Otros 12 denunciados por estafa, 9 detenidos por robo agravado, 7 procesados por tráfico de drogas, 6 por hurto agravado e igualmente número de personas investigadas por hechos de homicidios están con el dispositivo.

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Además, 5 personas detenidas y enjuiciadas por tráfico de armas y 4 investigados por coacción sexual y violación están en la larga lista de usuarios de las tobilleras electrónicas.

Usuarios deben pagar más de G. 2.000.000 cada mes

Según el jefe policial, casi todos los procesados que solicitan y tienen el dinero para pagar el costo del uso unos G. 2.006.600 (dos millones seis mil seiscientos) mensuales acceden a este beneficio. “Se prorratea en caso que no se cumplan los 30 días de uso del dispositivo y el pago debe hacerse por adelantado, aunque la ley contempla condiciones en la que el sujeto puede quedar eximido del pago”, puntualizó el jefe policial.

El comisario general inspector Rafael Candia agregó que en el departamento Central hay 60 usuarios, mientras que en Asunción existen 26 personas libres con tobilleras.

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En el Alto Paraná hay 11 usuarios, en Itapúa 7 procesados con tobilleras electrónica, en el departamento del Guairá hay 5 usuarios, en San Pedro son 6, en el departamento de Caaguazú 5, en Amambay y Misiones 2 usuarios (4 en total); y Alto Paraná, Ñeembucú, Concepción, Cordillera, Paraguarí, Canindeyú y Alto Paraguay tienen un usuario, cada departamento, con el dispositivo. Luego están los que tienen en forma transitoria.

El Estado contrató el servicio de arrendamiento, monitoreo, mantenimiento y soporte para 1.000 unidades de tobilleras electrónicas en una licitación de G. 81.000 millones, en noviembre del 2024.

Sistema de seguridad de tobilleras

Candia explicó que la correa del dispositivo electrónico de control está constituida por un polímero de alta resistencia que integra el sistema operativo de monitoreo.

Agregó que su estructura interna cuenta con un núcleo de acero (cabo) revestido por un cobertor de goma técnica, diseñado específicamente para detectar y alertar de forma inmediata cualquier intento de corte, manipulación o desinstalación no autorizada judicialmente.

Asimismo, según resaltó el jefe policial, las tobilleras electrónicas poseen una certificación de resistencia al agua, garantizando su hermeticidad y funcionalidad durante el aseo personal diario de beneficiario, de conformidad con los estándares de seguridad y autonomía establecidos para el régimen de vigilancia electrónica.

Los infractores

El comisario general Candia también mencionó que el sistema de monitoreo constantemente recibe alertas sobre los usuarios que salen del perímetro permitido, algunos salen a la vereda de la casa y otros quieren ir a la canchita del barrio.

Al respecto, precisó que hasta el momento sólo tres ciudadanos colombianos, detenidos el 9 de diciembre del 2025 en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo por falsificación de billetes, cortaron sus tobilleras para escapar del país.

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Los colombianos Jhon Jaider Millan Bran (22), Jeferson Mauricio Ibañez Moreno (32) y Carlos Mauricio Jaimes Vargas (37), fueron capturados en el momento en que intentaban estafar a un comerciante con dólares falsos.

Cortaron las tobilleras electrónicas

Los 3 colombianos fueron procesados y encarcelados, pero el 24 de enero de este año terminaron beneficiados por el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad universitaria con arresto domiciliario con el uso de las tobilleras electrónicas

La medida debía ser cumplida en una casa de la calle Ignacio Núñez y Campo Vía del barrio Villa Margarita de la ciudad de Mariano Roque Alonso, de donde todos los procesados escaparon luego de cortar las abrazaderas de los dispositivos en la mañana del sábado 31 de enero.

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Efectivamente las alarmas se activaron cuando los extranjeros cortaron los dispositivos, pero cuando las patrulleras llegaron al sitio ya era tarde, todos los procesados ya habían huido, según fuentes de la dirección de Policía de Central.