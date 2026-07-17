Allanamientos por robo de tirzepatida: agreden a funcionarios de la Fiscalía en Areguá

Jorge Luis Riveros Núñez (32), Víctor Manuel Figueredo Garay (31), Carlos Fernando Troche Morel (29), David Rodrigo Ríos González (31) y Deybis Orialis Troche González (44) fueron detenidos hoy durante un allanamiento en un rancho ubicado en Benjamín Aceval, en el marco de la investigación de un asalto y robo de cargamentos de tirzepatida.

Los asaltos fueron en un edificio de la firma Fortaleza, además de una serie de robos a camiones de encomiendas que salían del aeropuerto y transportaban tirzepatida, y a un depósito de Gigal, perteneciente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

En prosecución a estos allanamientos, también el equipo fiscal liderado por el agente Itálico Rienzi se trasladó hasta el barrio Pindolo, Areguá, donde residían los detenidos. Los allanamientos fueron en varias viviendas y en una de ellas, los residentes agredieron a los funcionarios de la Fiscalía, según indicó Rienzi.

“A una funcionaria mía le empujaron y casi le pegaron, y a los oficiales que están a cargo que sean más responsables en el cuidado de todos los funcionarios también del Ministerio Público y acá también hay una señora que se está oponiendo y se está resistiendo mucho. Es nuestro trabajo, es nuestro riesgo, elegimos esa profesión, estamos para cumplir por la sociedad, pero siempre tenemos que tener un mínimo de cuidado por lo menos lo que somos de la tarea jurisdiccional”, reclamó.

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Allanan casas de detenidos en Benjamín Aceval

El fiscal detalló que la vivienda allanada pertenece a uno de los parientes de los detenidos donde dejaban los vehículos y donde hallaron al menos dos de estos; además, los celulares que encuentren también serán analizados.

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“Estos detenidos son todos parientes, son compadres, son primos, gente que tenía una estructura familiar; no estamos hablando de una simple frustración a una persecución penal, estamos hablando de una asociación criminal ya por lo que estoy viendo”, detalló sobre la estructura criminal.

Sobre posibles evidencias vinculadas al robo, como pasamontañas u otros elementos, dijo que no espera encontrarlos, ya que los sospechosos ya se habrían desecho de los mismos tras los asaltos.

Indicó que estudian la participación de los involucrados específicamente en el robo de la tirzepatida a Laboratorios Ético y a la empresa Farmanova, el cual trata de un cargamento de 50.000 dosis que salió de Pedro Juan Caballero y otro más de 5.000 dosis que no precisó, cuyo valor aproximado para la empresa es G. 800 millones, valor en el mercado, y de hasta G. 1.200.000, G. 1.500.000 por unidad en frontera.

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“Este es el nuevo oro negro de las farmacéuticas, este es un medicamento que se tiene para los diabéticos, pero también adelgaza, y a las personas, inclusive a mí me cuesta hacer ejercicio, porque yo soy diabético, entonces las personas buscan una salida fácil a todo esto”, agregó.

Detenidos en Benjamín Aceval estaban de farra

El fiscal detalló que la vivienda rural que fue allanada en Benjamín Aceval tenía características de un espacio de esparcimiento. Además de que encontraron tres tachos grandes llenos de botellas de cerveza vacía, además de equipos de sonido y hasta micrófonos cuando detuvieron a los sospechosos de los asaltos.

Los detenidos le dijeron de manera preliminar que los mismos estaban en el lugar para pescar y ya se instalaron desde el jueves. Sin embargo, la sospecha del agente es que los mismos se estaban escondiendo.