Fiscalía imputa a brasileño encargado de supuestos cursos de posgrados “mau”

Ayer, una comitiva fiscal, acompañada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), irrumpió en un evento realizado en el hotel asunceno Crowne Plaza, ya que se había constatado el funcionamiento clandestino de un supuesto seminario de un centro educativo que captaba de forma masiva a estudiantes brasileños, ofreciéndoles títulos de postgrado aparentemente sin validez jurídica ni académica.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Aldo Cantero y se apuntó contra el "Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales – Isics”, que ofrecía carreras de postgrado presuntamente sin la debida habilitación legal en Paraguay.

Como parte de las investigaciones del caso con las recopilaciones de lo declarado por los denunciantes, el agente del Ministerio Público determinó imputar al encargado de dar charlas en nombre del instituto: el brasileño Ismael Fenner.

De momento se apunta a una presunta producción de documento no auténtico y estafa. El investigador también solicitó el arresto domiciliario con fianza real del extranjero, ya que a su criterio, existe un “concreto” riesgo de fuga.

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Los cursos

Durante el allanamiento de ayer, las pantallas del hotel mostraban la organización de la jornada del seminario “Nociones de español, Taller de artículo científico", junto a clases de “Maestría en Ciencias de la Educación” y “Doctorado en Ciencias de la Educación”.

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Según los propios estudiantes, recurrieron a este instituto debido al bajo costo y detallaron que un curso de posgrado similar en Brasil ronda los 24.000 dólares; sin embargo, pero en este solo costaría 6.000 dólares.

Este operativo no es el primero que salpica a esta institución. En abril de este año, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ya había intervenido en contra de este mismo instituto tras detectarse de que operaba en la clandestinidad y sin habilitación alguna en Asunción.

Por otra parte, existe una disputa judicial entre Ismael Fenner y quienes tienen reconocimiento del Cones para funcionar como Isics, que es operada por la empresa “Red Calidad Educativa SA”, propiedad de Carlos David Paoli Vera y el abogado Christian Elpidio Acevedo.

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