Gobierno anuncia envío de más militares a Canindeyú tras atentado

“Reitero nuestra tristeza, nuestra solidaridad y nuestro pésame a la familia por el fallecimiento de los camaradas. Vamos a poner todo nuestro empeño en esclarecer el hecho”, fueron las primeras expresiones del ministro de Defensa, el General Óscar González, el fallecimiento de dos oficiales y un civil tras el ataque armado a un puesto policial en Canindeyú.

Ante la consulta sobre la respuesta por parte del Estado ante la ejecución de estos oficiales que perdieron la vida, el ministro explicó: “La primera respuesta es recabar información, levantar elementos de inteligencia que después puedan convertirse en información concreta y fidedigna para que podamos actuar tácticamente”.

Sobre la afirmación de que los atacantes serían integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, evitó confirmar o descartar ello.

“De ese tema no quiero hablar todavía porque queda pendiente una reunión del Codena con el presidente de la República, Santiago Peña, este medio día”, sostuvo.

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Lo que si dejó en claro es que existe la posibilidad de aumentar la cantidad de militares en la zona.

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“Esa posibilidad ya forma parte de una decisión del presidente de la República. En las próximas horas irían más militares a la zona”, subayó.