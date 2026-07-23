Policiales
23 de julio de 2026 a la - 12:33

Gobierno anuncia envío de más militares a Canindeyú tras atentado

Óscar González, con abrigo rojo y gafas, frente a un micrófono serio, en un ambiente oficial con el emblema del Gobierno del Paraguay detrás.
Óscar González, ministro de Defensa Nacional. Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Tras el mortal ataque armado a un puesto policial de Ybyrarobaná, Canindeyú, el ministro de Defensa, Óscar González, expresó sus condolencias y adelantó que el Presidente de la República evaluará el envío de más tropas a la zona tras una reunión del Codena.

Por ABC Color

“Reitero nuestra tristeza, nuestra solidaridad y nuestro pésame a la familia por el fallecimiento de los camaradas. Vamos a poner todo nuestro empeño en esclarecer el hecho”, fueron las primeras expresiones del ministro de Defensa, el General Óscar González, el fallecimiento de dos oficiales y un civil tras el ataque armado a un puesto policial en Canindeyú.

Ante la consulta sobre la respuesta por parte del Estado ante la ejecución de estos oficiales que perdieron la vida, el ministro explicó: “La primera respuesta es recabar información, levantar elementos de inteligencia que después puedan convertirse en información concreta y fidedigna para que podamos actuar tácticamente”.

Sobre la afirmación de que los atacantes serían integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, evitó confirmar o descartar ello.

“De ese tema no quiero hablar todavía porque queda pendiente una reunión del Codena con el presidente de la República, Santiago Peña, este medio día”, sostuvo.

Lea más: Video: incendio y ataque armado contra un puesto policial en Canindeyú; confirman tres fallecidos

Lo que si dejó en claro es que existe la posibilidad de aumentar la cantidad de militares en la zona.

“Esa posibilidad ya forma parte de una decisión del presidente de la República. En las próximas horas irían más militares a la zona”, subayó.

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