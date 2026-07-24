Beatriz Denis contradice al Gobierno: “El terrorismo no ha desaparecido”

Ante el ataque al Puesto Policial N° de Naranjito, atribuido por el Gobierno al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Beatriz Denis, hija del secuestrado por el grupo criminal Óscar Denis, refirió que toma este hecho con mucho dolor.

“Este hecho es muy doloroso, es preocupante y grave, gravísimo. Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con los familiares de los asesinados, tanto policías como el civil. Ningún paraguayo debería vivir con el miedo que genera estos hechos”, expresó.

Añadió que el dolor que percibe ante este caso se recrudece considerando que su familia está aún esperando respuestas sobre su padre, secuestrado en septiembre del 2019 por el EPP.

“Como hija de un secuestrado esto es muy doloroso porque nos recuerda que el terrorismo no ha desaparecido”, sostuvo.

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“El EPP se fortaleció”, afirma hija de Óscar Denis

Según expresó, este nuevo hecho desmiente al Gobierno que se jacta de haber desbarato el grupo criminal, pues afirmó que considera que el EPP se fortaleció en los últimos años.

Mencionó que cuando consultan a las autoridades sobre los secuestrados, reciben como respuesta que desconocen sobre el paradero de los mismos y, a su vez, que solo manejan información sobre el grupo criminal EPP.

“Te dicen que el EPP está debilitado, reducido y es apenas un grupúsculo. Hoy la pregunta es: ¿cómo puede ser que este grupúsculo siga actuando y el Estado no los encuentre? O sea, que sigan teniendo esa capacidad para atacar, matar, secuestrar y desaparecer sin el que el Estado pueda encontrarlos. Algo no está funcionando y no está bien”, cuestionó.

Exige resultados y respuestas sobre secuestrados

Beatriz Denis exigió justicia en cuanto a hallar a los miembros del EPP.

“No quiero más escuchar esos discursos de que están debilitados o estadísticas y explicaciones que son solo para tranquilizarnos. Queremos resultados, memoria, justicia y no más discursos ni indiferencia; resultados”, expresó.

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La hija de Óscar Denis insistió en que el Estado debe dar respuestas a las familias que continúan esperando información sobre sus seres queridos desaparecidos.