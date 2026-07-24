Video: detienen a joven de 24 años por presunta violencia familiar contra su expareja

Un joven de 24 años fue aprehendido este miércoles en la ciudad de Limpio, luego de que su expareja, de 19 años, lo denunciara por un presunto hecho de violencia familiar. La medida fue ordenada por el Ministerio Público tras analizar un video de circuito cerrado que, según la Policía, registra la agresión.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 9ª Central, luego de que la víctima se presentara en la sede policial para formular la denuncia y entregar las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

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El video fue clave para la detención

El comisario José Acosta, jefe de la dependencia policial, informó que la joven denunció que su expareja llegó hasta su vivienda visiblemente alterado para reclamar por la ausencia de la hija que tienen en común.

Según el relato de la víctima, el hombre comenzó a increparla y posteriormente la empujó contra una muralla para luego arrojarla al suelo, provocándole lesiones.

El jefe policial explicó que la agresión quedó registrada en cámaras de circuito cerrado instaladas en la cuadra, cuyas imágenes fueron entregadas a la Policía por la víctima y la comisión de seguridad del barrio.

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“Es una evidencia irrefutable en relación a la violencia”, afirmó Acosta al referirse al material audiovisual.

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El sospechoso también acudió a la comisaría

Mientras la denuncia era recepcionada, el presunto agresor también se presentó en la Comisaría 9ª con la intención de brindar su versión de los hechos.

Sin embargo, una vez que la agente fiscal de turno, Sara Torres, recibió el video remitido por los uniformados, ordenó la aprehensión inmediata del sospechoso, quien quedó recluido en la celda de seguridad y a disposición del Ministerio Público.

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No aceptaba la separación, según la Policía

De acuerdo con el comisario Acosta, la expareja había terminado la relación hace aproximadamente un año. No obstante, la joven manifestó que continuaba siendo víctima de constantes episodios de acoso.

El jefe policial señaló que el detenido “es muy celoso y no acepta la separación”, situación que, según indicó, habría motivado el episodio de violencia denunciado.

La víctima actualmente mantiene una nueva relación sentimental.

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Sin antecedentes penales

El aprehendido fue identificado por la Policía como Luis Ángel Galeano Miranda, de 24 años, domiciliado en el barrio El Progreso de Limpio y sin antecedentes penales.

La víctima, Sandra Monserrat Giménez Colmán, de 19 años, relató que el ataque ocurrió alrededor de las 14:40, cuando el hombre llegó hasta su vivienda para reclamar por la hija que tienen en común y posteriormente la agredió físicamente.

La investigación continúa bajo la dirección de la Unidad Fiscal N.º 2 de Limpio, que deberá determinar las medidas procesales que corresponderán en el marco de la causa por presunta violencia familiar.