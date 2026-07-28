Policía incauta cerca de 500 kilos de cocaína en un camión en Villa Hayes

Una carga de aproximadamente 500 kilos de cocaína fue incautada este martes en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, durante un procedimiento realizado por el Departamento Contra el Tráfico de Armas de la Policía Nacional.

La droga era transportada en un camión proveniente de Bolivia y fue descubierta tras una intervención en la Ruta PY09, en inmediaciones del peaje Remanso.

De acuerdo con la Policía, el procedimiento fue desplegado luego de recibir información de inteligencia que alertaba sobre el supuesto ingreso de una carga de fusiles al país desde Bolivia, transportada en un convoy integrado por tractocamiones y camionetas.

A partir de esos datos, los agentes realizaron tareas de monitoreo en las rutas por donde presumiblemente circularía el convoy desde la madrugada de este martes.

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Cocaína estaba oculta en un doble fondo del camión

Alrededor del mediodía, los intervinientes retuvieron un camión que circulaba aparentemente vacío y que provenía de Bolivia, situación que despertó sospechas entre los agentes.

Durante la inspección del vehículo, se encontró un doble fondo en el que estaba oculta una carga de aproximadamente media tonelada de cocaína, que sería de alta pureza, conforme a la información preliminar.

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Esperan confirmar el peso de la droga

La Policía continúa con la descarga del cargamento para realizar el pesaje oficial de la sustancia incautada.

El Ministerio Público fue notificado del procedimiento y deberá encabezar las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación y determinar el destino de la droga, así como la posible vinculación de otras personas con el caso.