Tribunal inspeccionó escenario del crimen de María Fernanda Benítez para contrastar pruebas presentadas durante el juicio

La diligencia fue solicitada por los agentes fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía, con el objetivo de que los magistrados pudieran verificar directamente los sitios mencionados durante el desarrollo del juicio y contrastar las evidencias incorporadas a la causa con las características reales del lugar.

Durante la constitución judicial, las defensas de los cinco acusados adultos solicitaron al Tribunal que también se ingresara a la vivienda donde ocurrió el hecho para constatar los daños ocasionados por el incendio provocado por vecinos días después del hallazgo del cuerpo de la adolescente.

El pedido fue analizado por los magistrados, pero finalmente fue rechazado a solicitud del Ministerio Público, al considerar que la diligencia únicamente comprendía la inspección del sitio donde fue encontrado el cuerpo y los lugares vinculados a las evidencias ya incorporadas al juicio.

El fiscal Fermín Segovia explicó que la finalidad principal de la constitución fue permitir que el Tribunal verificara de manera directa la correspondencia entre las pruebas presentadas durante el proceso y el escenario donde ocurrieron los hechos.

Tras concluir la diligencia, el Tribunal dispuso que el juicio oral y público se reanude a las 08:00 del próximo martes. En esa jornada está prevista la etapa de presentación de las pruebas testificales ofrecidas por las defensas de los acusados y, de no surgir nuevas incidencias, el proceso ingresará en su fase final, por lo que en los próximos días podría dictarse la sentencia definitiva.

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Qué se atribuye a cada acusado

Segovia detalló nuevamente las imputaciones que pesan sobre los adultos sometidos a juicio: Mikhaela Rolón: instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito. Franco Antonio Acosta: complicidad en la tentativa de aborto y frustración de la persecución penal; el suegro del principal sospechoso: frustración de la persecución penal; y, por último, los padres del supuesto asesino: exposición a peligro y simulación de hecho punible.