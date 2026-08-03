Operativo Py’aguapy: dos detenidos y 12 alcotest positivos en Olimpia vs Rubio Ñu

La Policía Nacional dio a conocer los resultados del dispositivo integral de seguridad implementado en el Estadio Defensores del Chaco y sus alrededores, con motivo del duelo entre Olimpia y Rubio Ñu por la tercera fecha el Torneo Clausura 2026.

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Entre las intervenciones más destacadas, la policía logró la detención de un hombre que contaba con una orden de captura vigente por un caso de violencia intrafamiliar.

En el mismo contexto, las autoridades pudieron identificar a un ciudadano que contaba con una suspensión condicional del procedimiento. Pero al hacer la verificación, constataron que la medida le fue revocada en una causa abierta por robo agravado. Por dicho motivo, fue trasladado a la comisaría 2da de Asunción.

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“También, una motocicleta que fue denunciada cómo robada, fue recuperada en inmediaciones del estadio”, añadió el comisario Pablo Insfrán, jefe de la comisaría 2da de Asunción.

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Según el relato del comisario, el vehículo estaba estacionado en cercanías del principal escenario deportivo de nuestro país. Al percatarse que ya no estaba en el lugar en donde la había dejado, el dueño acudió a la comisaría a realizar la denuncia.

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Controles, “cuidacoches” y alcotest

La labor preventiva se intensificó en los accesos e inmediaciones del recinto de Sajonia. Específicamente con la “carpa azul” para la realización de una última verificación antes del ingreso.

A través de este mecanismo, unos 12 aficionados arrojaron resultado positivo a las pruebas de alcotest, detectándose además que entre ellos, había personas con antecedentes penales por hechos de robo.

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En cuanto al control del espacio público, los efectivos fiscalizaron a dos personas que se desempeñaban como cuidacoches en la zona.

Tras corroborar sus identidades en el sistema informático, se constató que ambos poseían frondosos antecedentes por varios delitos, incluyendo robo agravado y homicidio doloso.

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Protección a la niñez

En el marco de las acciones de resguardo social, los agentes intervinieron al detectar a 13 adolescentes que circulaban en los alrededores del estadio sin la compañía ni supervisión de adultos responsables.

Aplicando el protocolo de protección a la niñez, los menores fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional correspondiente a fin de garantizar su integridad física y gestionar la entrega a sus tutores.

Desde la institución policial confirmaron que la totalidad de las actuaciones, detenciones e incidencias registradas durante el operativo fueron puestas a disposición del Ministerio Público para los trámites legales pertinentes.

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