Dan libertad ambulatoria a exasesora del IPS, imputada por millonario desvío

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, benefició con la libertad ambulatoria a la abogada Rosa Concepción Colmán (59), exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), imputada por lesión de confianza. Para dejar la sede policial y litigar sin pisar la cárcel, la profesional solo tuvo que presentar una fianza real de G. 500 millones.

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Colmán es, hasta el momento, la única persona que fue detenida. La letrada fue arrestada por la Policía Nacional en su propio puesto de trabajo tras ser señalada por el fiscal Julio Ortiz como la funcionaria clave que daba luz verde a las adendas irregulares con la firma Neighpart S.A.E.C.A., conocida como una de las “superproveedoras” de la institución durante la crisis de infraestructura.

Escándalo en el IPS con quirófanos que nunca funcionaron

El caso que salpica a la Dirección de Asesoría Jurídica de la previsional hunde un proyecto que prometía aliviar las eternas esperas de los asegurados con la construcción y equipamiento de nuevos quirófanos en el Hospital Central de Asunción.

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Sin embargo, la investigación fiscal dejó al descubierto una red de complicidades que terminó tragándose más de G. 61.000 millones de los aportantes, y dejó obras paralizadas, inconclusas y sin dar un solo servicio a los enfermos.

A pesar de la gravedad del daño patrimonial para la salud pública, la imputación salpica a los máximos responsables de la administración del IPS. Entre los procesados en el mismo expediente figuran los expresidentes de la previsional Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), además de los exfuncionarios Hugo Aranda, Juan Villar, José Coronel, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco.