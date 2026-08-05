Fiscalía pide al IPS las resoluciones y actas de la era Britez y Battaglia

Ayer, el fiscal Julio Ortiz presentó imputación contra Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), ambos expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), por el presunto hecho punible de lesión de confianza con las fallidas construcciones de salas de quirófanos en favor del Hospital Central, que causaron un perjuicio que asciende a G. 61.000 millones. Para los dos exfuncionarios también se solicitó la prisión preventiva.

La investigación sostiene que las obras presentaron graves fallas de planificación y nunca se concretaron. Ahora, como parte de los procedimientos, el Ministerio Público solicitó a la previsional una lista de resoluciones y actas de las mencionadas administraciones.

Este último dato fue confirmado a ABC Color por Alejandro Fernández, jefe del departamento de Comunicación Social y Prensa de la previsional.

Además, precisó que solicitado referente a “todas las resoluciones y actas que tengan que ver con estas adendas”, serían entregadas mañana a los investigadores.

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Defensa de Brítez y Battaglia

Sobre el caso, el abogado José Fernández, representante legal del extitular del IPS Jorge Brítez, calificó la orden de detención contra su cliente como un “sinsentido procesal” e ilegal.

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Además, según explicó el letrado, la decisión del fiscal de la causa Julio Ortiz resulta contradictoria al solicitar la detención preventiva mientras, en paralelo, se convoca hipotéticamente a una audiencia indagatoria para la cual ni siquiera han recibido una notificación formal. Otro punto que enfatizó el profesional es que su cliente ya tiene más de 70 años y por Ley, no podría estar privado de libertad.

Por su parte, el abogado Jorge Arturo Daniel Sabe, quien representa a Battaglia, contó que hasta el momento no maneja de manera oficial el acta de imputación, ya que le llega información de manera extraprocesal a través de algunos amigos que ya consiguieron el documento.

“Está circularizado a través de las redes sociales y ahora me estoy haciendo de eso (...) también, como ya se sabe, el doctor Vicente Battaglia está en Italia. Estaba haciendo un curso y ayer con este tema de la imputación, entonces una vez que lo ubicamos, le avisamos, él iba a avisar que dejaba el curso y que tendría que retornar al país y estaba en tren de volver al país”, refirió.

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