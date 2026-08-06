Robo con doble homicidio y un sobreviviente en Encarnación

Un hecho de robo agravado con resultado fatal es investigado por la Policía Nacional. El hecho ocurrió esta mañana, a las 10:40, en el interior del Parque Recreativo El Paraíso, ubicado en el kilómetro 9 de la ruta PY06, correspondiente al barrio Santa María de Encarnación.

Dos hombres, cuyas identidades todavía no trascendieron, fueron hallados maniatados en el lugar. Un tercer herido sobrevivió y llegó a pedir auxilio.

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Fue identificado como Francisco Javier Cano González, oriundo de Alto Paraná.

Junto a las otras dos personas ultimadas, vino a Encarnación a realizar una transacción de compra de oro. Fueron llevados por los supuestos vendedores hasta el sitio donde fueron reducidos y atacados.

Los maleantes tomaron el dinero y se dieron a la fuga. La Policía continúa realizando rastrillajes por la zona.