Policiales
06 de agosto de 2026 a la - 15:01

Robo con doble homicidio y un sobreviviente en Encarnación

Hombre vestido de negro en movimiento junto a un oficial de policía cerca de vehículos en una calle de tierra arbolada.
La Policia Nacional investiga un caso de doble homicidio cometido dentro de un complejo recreativo en Encarnación. Sergio González

La Policía Nacional investiga un caso de doble homicidio cometido dentro de un complejo recreativo en Encarnación. Las víctimas fueron asaltadas y posteriormente atacadas a balazos. Un sobreviviente permanece en el Hospital General de Itapúa.

Un hecho de robo agravado con resultado fatal es investigado por la Policía Nacional. El hecho ocurrió esta mañana, a las 10:40, en el interior del Parque Recreativo El Paraíso, ubicado en el kilómetro 9 de la ruta PY06, correspondiente al barrio Santa María de Encarnación.

Camioneta de policía con logos de ITAIPU en un área natural, con miembros de seguridad en uniforme oscuro tras una cerca.
Las dos víctimas fatales fueron asaltadas y posteriormente atacadas a balazos. Un sobreviviente permanece en el Hospital General de Itapúa.

Dos hombres, cuyas identidades todavía no trascendieron, fueron hallados maniatados en el lugar. Un tercer herido sobrevivió y llegó a pedir auxilio.

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Fue identificado como Francisco Javier Cano González, oriundo de Alto Paraná.

Junto a las otras dos personas ultimadas, vino a Encarnación a realizar una transacción de compra de oro. Fueron llevados por los supuestos vendedores hasta el sitio donde fueron reducidos y atacados.

Los maleantes tomaron el dinero y se dieron a la fuga. La Policía continúa realizando rastrillajes por la zona.