Doble homicidio en Encarnación: estos son los elementos que comprometen a españoles, según la Policía

Hasta el momento hay cinco personas detenidas en el marco de la investigación del doble homicidio que ocurrió el jueves dentro de un complejo recreativo en Encarnación, donde tres hombres cayeron en una presunta emboscada que les tendieron cuando pretendían comprar oro. Dos fueron ejecutados y un tercero logró sobrevivir.

Los principales sospechosos son los españoles Fernando Barrionuevo Urbaneja y su hijo Aitor Barrionuevo Guirao. El primero es señalado como el encargado de la negociación para la venta de oro, en tanto que el segundo figura como arrendatario desde abril de la vivienda que terminó siendo allanada este viernes y donde fueron detenidas tres personas más.

Para el comisario Javier Flores, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, los elementos recogidos hasta este momento comprometen seriamente a los detenidos.

“Esto se está iniciando prácticamente, estos actos investigativos; los elementos, sean manifestaciones y elementos que han sido levantados del lugar del hecho comprometen bastante a estas dos personas”, dijo.

Señaló que el alquiler de la casa en San Juan del Paraná, una zona alejada del área urbana, pero no tan lejana del casco principal de la capital, formaba parte de los actos preparatorios del asesinato. Flores añadió que aún están a la espera de los resultados de las pruebas de parafina a las que fueron sometidos los sospechosos.

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“Organizaban todos estos lugares, también los elementos técnicos a través de los celulares para llegar a sus víctimas; por eso nosotros no descartamos que haya personas que estén involucradas en el sentido de intermediarios”, manifestó Flores.

El jefe policial informó que los españoles no tenían una actividad laboral registrada en nuestro país y confirmó que tanto estos hombres como sus parejas ingresaron regularmente a través de Bolivia. Con el fin de acceder a más datos sobre los detenidos, las autoridades de nuestro país ya solicitaron información a sus pares de España, dijo el comisario.

Detenidos e incautaciones

Además de Fernando Barrionuevo Urbaneja y Aitor Barrionuevo Guirao, ya están a disposición de las autoridades sus respectivas parejas y un capataz, de nacionalidad boliviana. Sus nombres son Scheila Liz Magno Mosay, Beihit Eugenia Gutiérrez Piza y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez.

La aprehensión ocurrió en una vivienda del barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná, donde también se incautaron de varios elementos que serán sometidos a investigación.

Entre ellos se destacan prendas de vestir oscuras y con capucha, guantes, un aparato inhibidor de frecuencia, bolsos, un hacha, aparatos electrónicos varios y dinero en efectivo. Entre lo incautado también hay una camisa con aparentes manchas de sangre.

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