Policiales
07 de agosto de 2026 a la - 10:10

Doble homicidio en Encarnación: estos son los elementos que comprometen a españoles, según la Policía

Tras casi 24 horas de la ejecución de dos personas luego de una aparente emboscada en Encarnación, para la Policía, los elementos recogidos en el marco de las pesquisas comprometen seriamente a los españoles que ya se encuentran detenidos. Las autoridades locales ya se comunicaron con sus pares de España para solicitar más datos de los extranjeros involucrados en el hecho.

Por ABC Color

Hasta el momento hay cinco personas detenidas en el marco de la investigación del doble homicidio que ocurrió el jueves dentro de un complejo recreativo en Encarnación, donde tres hombres cayeron en una presunta emboscada que les tendieron cuando pretendían comprar oro. Dos fueron ejecutados y un tercero logró sobrevivir.

Los principales sospechosos son los españoles Fernando Barrionuevo Urbaneja y su hijo Aitor Barrionuevo Guirao. El primero es señalado como el encargado de la negociación para la venta de oro, en tanto que el segundo figura como arrendatario desde abril de la vivienda que terminó siendo allanada este viernes y donde fueron detenidas tres personas más.

Pasaportes mostrando los nombres Fernando Barrionuevo Urbaneja y Aitor Barrionuevo Guirao, con detalles de nacionalidad española.
Pasaportes de Fernando Barrionuevo Urbaneja y Aitor Barrionuevo Guirao, principales sospechosos de un doble homicidio en Encarnación

Para el comisario Javier Flores, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, los elementos recogidos hasta este momento comprometen seriamente a los detenidos.

“Esto se está iniciando prácticamente, estos actos investigativos; los elementos, sean manifestaciones y elementos que han sido levantados del lugar del hecho comprometen bastante a estas dos personas”, dijo.

Mapa detallado de Encarnación señalando el Río Paraná y el Puente Internacional entre Paraguay y Argentina.
El mapa muestra ubicaciones relevantes relacionadas con el doble homicidio.

Señaló que el alquiler de la casa en San Juan del Paraná, una zona alejada del área urbana, pero no tan lejana del casco principal de la capital, formaba parte de los actos preparatorios del asesinato. Flores añadió que aún están a la espera de los resultados de las pruebas de parafina a las que fueron sometidos los sospechosos.

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Hombre vestido de negro en movimiento junto a un oficial de policía cerca de vehículos en una calle de tierra arbolada.
La Policia Nacional investiga un caso de doble homicidio cometido dentro de un complejo recreativo en Encarnación. Las víctimas fueron asaltadas y posteriormente atacadas a balazos. Un sobreviviente permanece en el Hospital General de Itapúa.

“Organizaban todos estos lugares, también los elementos técnicos a través de los celulares para llegar a sus víctimas; por eso nosotros no descartamos que haya personas que estén involucradas en el sentido de intermediarios”, manifestó Flores.

El jefe policial informó que los españoles no tenían una actividad laboral registrada en nuestro país y confirmó que tanto estos hombres como sus parejas ingresaron regularmente a través de Bolivia. Con el fin de acceder a más datos sobre los detenidos, las autoridades de nuestro país ya solicitaron información a sus pares de España, dijo el comisario.

Aitor y Fernando Barrionuevo en camiseta negra junto a Luis Andrés Uriarte, mientras Scheila Magno y Beihit Gutiérrez conversan vestidas con ropa ligera, en un entorno nocturno.
Aitor Barrionuevo Guirao, Fernando Barrionuevo Urbaneja (españoles) y el capataz y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez. Las mujeres son Scheila Liz Magno Mosay y Beihit Eugenia Gutiérrez Piza. Las tres últimas personas son de nacionalidad boliviana.

Detenidos e incautaciones

Además de Fernando Barrionuevo Urbaneja y Aitor Barrionuevo Guirao, ya están a disposición de las autoridades sus respectivas parejas y un capataz, de nacionalidad boliviana. Sus nombres son Scheila Liz Magno Mosay, Beihit Eugenia Gutiérrez Piza y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez.

La aprehensión ocurrió en una vivienda del barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná, donde también se incautaron de varios elementos que serán sometidos a investigación.

Pasaportes de Scheila Liz Magno Mosay, Beihit Gutiérrez y Luis Uriarte sobre una mesa, sin rostros visibles ni emociones detectadas.
Pasaportes de Scheila Liz Magno Mosay, Beihit Eugenia Gutiérrez Piza, y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez, bolivianos detenidos en el allanamiento tras el asesinato de dos paraguayos en Encarnación.

Entre ellos se destacan prendas de vestir oscuras y con capucha, guantes, un aparato inhibidor de frecuencia, bolsos, un hacha, aparatos electrónicos varios y dinero en efectivo. Entre lo incautado también hay una camisa con aparentes manchas de sangre.

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