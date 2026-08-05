Caso María Fernanda: la Fiscalía pide hasta 10 años de prisión para adultos involucrados en crimen

Los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía de Narvaja pidieron 10 años de prisión para Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo, quien está acusada por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito en caso del atroz crimen de Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó 3 años de prisión para el suegro del principal sospechoso del crimen, procesado por frustración de la persecución penal y ejecución penal, además de ocultamiento de evidencias.

En cuanto a Franco Antonio Acosta Céspedes, señalado como propietario de la farmacia que supuestamente vendió medicamentos abortivos utilizados para inducir el aborto de la víctima, la Fiscalía requirió 4 años de prisión.

Por otra parte, para los padres del principal sospechoso, acusados por denuncia falsa de desaparición de su hijo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, debido a que habrían permitido que el menor condujera una motocicleta, el Ministerio Público pidió 4 años de prisión para cada uno.

Tras la presentación de los alegatos, el juicio continuará con las exposiciones finales de las defensas. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera, deberá emitir la resolución final del caso.