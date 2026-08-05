Policiales
05 de agosto de 2026 a la - 17:44

Caso María Fernanda: la Fiscalía pide hasta 10 años de prisión para adultos involucrados en crimen

Mikhaela Rolón en blusa clara, lee una carta, mientras dos hombres con traje la observan en audiencia formal.
Los acusados en el juicio oral y público para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. Este miércoles se realizaron los alegatos finales del Ministerio Público en el juicio oral y público contra los adultos procesados por hechos relacionados con el asesinato de María Fernanda Benítez. La Fiscalía solicitó penas de hasta 10 años de prisión para algunos de los acusados.

Por Víctor Daniel Barrera

Los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía de Narvaja pidieron 10 años de prisión para Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo, quien está acusada por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito en caso del atroz crimen de Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025.

vdb María Fernanda Benítez, asesinada brutalmente en mayo pasado.
María Fernanda Benítez, asesinada brutalmente en mayo de 2025.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó 3 años de prisión para el suegro del principal sospechoso del crimen, procesado por frustración de la persecución penal y ejecución penal, además de ocultamiento de evidencias.

En cuanto a Franco Antonio Acosta Céspedes, señalado como propietario de la farmacia que supuestamente vendió medicamentos abortivos utilizados para inducir el aborto de la víctima, la Fiscalía requirió 4 años de prisión.

Por otra parte, para los padres del principal sospechoso, acusados por denuncia falsa de desaparición de su hijo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, debido a que habrían permitido que el menor condujera una motocicleta, el Ministerio Público pidió 4 años de prisión para cada uno.

Tras la presentación de los alegatos, el juicio continuará con las exposiciones finales de las defensas. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera, deberá emitir la resolución final del caso.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.