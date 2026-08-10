Tiroteo en Tava’i: realizan allanamientos en simultáneo

Un violento enfrentamiento armado registrado en la vía pública del municipio de Tava’i, departamento de Caazapá, dejó un saldo de dos fallecidos y tres heridos.

El hecho se produjo sobre la vía pública frente al lavadero de autos “Saúl”, situado en el barrio San Roque, a unos 500 metros de la rotonda principal de Tava’i.

Como parte de las intervenciones, el director de Policía de Caazapá, comisario general Nelson Ovelar, confirmó que se ejecutan allanamientos en simultáneo tanto en la escena del crimen como en zonas aledañas.

Lea más: ¿Tiroteo mortal en Tavaí está vinculado a ‘Macho’? Esto responde la Policía

“Estamos realizando allanamientos para recabar datos que nos permitan dilucidar lo que ocurrió el fin de semana. Aún no tenemos personas detenidas, recién estamos colectando información”, precisó el jefe policial.

Hasta la fecha, los investigadores han logrado identificar a cinco de las siete personas que estuvieron presentes en el sitio al momento del ataque, de las cuales varias ya han comparecido para prestar declaración en calidad de testigos. No obstante, aún se busca identificar a dos personas más y al conductor de la motocicleta utilizada por los atacantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El más buscado Macho habría ordenado el sicariato en Tavaí

Celulares incautados y la hipótesis del conflicto de territorio

Uno de los principales desafíos de la investigación radica en que aún no se ha podido localizar el arma de fuego empleada en la balacera. Sin embargo, el Departamento de Investigaciones analiza un dispositivo móvil incautado en la zona que podría aportar datos cruciales sobre las comunicaciones previas al hecho.

Sobre el trasfondo del ataque, la principal hipótesis policial apunta a una disputa por el control territorial de actividades ilícitas. Las autoridades indagan la implicancia de la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, uno de los prófugos más buscados por las autoridades paraguayas debido a su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado.

Lea más: Carga récord de 88 toneladas de marihuana desata guerra entre Rachid y Riera

Entre las víctimas fatales del ataque del sábado figura —además del presunto sicario abatido— un hombre identificado como Justo Pastor Bogado. Según el reporte policial, Bogado carecía de antecedentes penales y las autoridades aún intentan determinar si guardaba o no relación directa con la banda de alias “Macho”.

En cuanto a los heridos, dos de ellos ya han recibido el alta médica, mientras que el tercero permanece bajo observación en un centro asistencial.