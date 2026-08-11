Caso Mafe: defensa de Mickhaela pidió absolución y cuestionó pruebas

Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo, quien está acusada por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito en el caso del atroz crimen de Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025.

Según explicó el fiscal Fermín Segovia, la defensa sostuvo inicialmente la inexistencia del hecho y posteriormente alegó la existencia de dudas respecto a las pruebas presentadas.

El representante del Ministerio Público señaló que la defensa cuestionó principalmente las capturas de pantalla, la inexistencia de los teléfonos y la posibilidad de modificar o adulterar mensajes de conversaciones de WhatsApp.

Según Segovia, durante sus alegatos la defensa realizó una simulación para demostrar que supuestamente los mensajes de WhatsApp podrían ser modificados. Sin embargo, sostuvo que dicha demostración no constituye una prueba ofrecida formalmente por esa parte.

El fiscal manifestó además que la defensa tuvo suficiente tiempo durante el desarrollo del juicio oral para demostrar que las conversaciones pudieron haber sido modificadas o adulteradas, pero que, a su criterio, no logró realizar dicha demostración durante el juicio.

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“Fiscalía está en condiciones de rebatir los argumentos”, afirmó el fiscal Segovia.

Adelantó que el Ministerio Público demostrará que algunos de los datos expuestos por la defensa durante sus alegatos no se condicen con la realidad ni coinciden con los documentos incorporados al proceso.

Finalmente, el fiscal subrayó que los argumentos planteados por la defensa son susceptibles de ser rebatidos por el Ministerio Público durante su intervención en esta etapa final del juicio.