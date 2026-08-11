Guerra de clanes en Caazapá: tráfico de drogas es una de las hipótesis principales, dice comandante

El brutal atentado registrado durante el último fin de semana en la localidad de Tavaí, departamento de Caazapá, que dejó fallecidos y heridos, motivó la movilización de las autoridades policiales ante la escalada de violencia en una zona que históricamente no registraba este nivel de enfrentamientos armados.

Consultado sobre el cruento episodio y la posible “guerra” entre estructuras criminales, como el clan Díaz y la facción liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, el comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante César Silguero, sostuvo que el hecho representa una seria preocupación para la institución.

“Es una preocupación, atendiendo justamente a que probablemente se trata de grupos antagónicos que se enfrentaron. Hay muertes y hay heridos”, señaló la máxima autoridad policial.

Despliegue e investigación en curso

Ante la gravedad del suceso, la Comandancia y la Dirección General de Investigación Criminal dispusieron el traslado inmediato del comisario Javier Flores, director de Hechos Punibles, hasta la zona de Tava’i para liderar las pesquisas sobre el terreno.

Silguero confirmó que los trabajos investigativos registran un avance significativo: “Se está llevando una investigación exhaustiva en relación a lo ocurrido y, según el reporte que tengo, ya hay personas identificadas en relación con los que participaron del hecho. Ya hay órdenes de captura y seguramente hay procedimientos que se van a llevar adelante en relación a este incidente”.

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Producción de marihuana y disputa territorial

Al ser consultado sobre si se puede afirmar la existencia de una “guerra entre narcotraficantes” en dicha región del país, el comandante fue cauto pero admitió que el tráfico de sustancias ilícitas figura como el principal móvil de las fricciones.

“Evidentemente, son personas que están trabajando -entre comillas- en temas ilícitos, y de ahí surge justamente esa rivalidad. El tráfico de drogas es, por supuesto, una de las hipótesis principales que están manejando nuestros investigadores”, aseveró.

Respecto a la expansión de estos episodios de violencia hacia Caazapá, saliendo del radio habitual de departamentos como Canindeyú o Amambay, el comisario Silguero descartó que la zona esté “dominada” por las estructuras delictivas, aunque reconoció la fuerte presencia del cultivo de estupefacientes en la región.

“No sé si dominadas, pero sí en Caazapá tenemos una relación importante cuando hablamos de la plantación de marihuana. Esa investigación que viene llevando adelante la Unidad de Antinarcóticos, como así también la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), apunta a desarticular estas estructuras”, remarcó.

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Identificados y con orden de detención

En cuanto a la hipótesis de que el hecho responda directamente a un choque frontal entre el clan Díaz y la banda de alias Macho, la máxima autoridad policial prefirió mantener la prudencia a la espera de mayores elementos probatorios.

“Yo no quisiera hablar todavía de manera determinante porque hay una investigación en curso. Lo cierto es que el director me ha informado que ya están identificadas las personas y con orden de captura”, concluyó.

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