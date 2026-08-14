Juicio Mafe: defensas insisten en que pruebas de capturas de pantallas serían adulteradas

El juicio oral por el asesinato de María Fernanda Benítez llegó hoy a su jornada 34, con la continuidad de los alegatos finales de las defensas. Culminó la exposición correspondiente al suegro del acusado y comenzó la del abogado Bernardo Villalba, defensor de Franco Antonio Acosta Céspedes.

El fiscal Fermín Segovia señaló que la defensa del suegro del acusado sostuvo su inocencia y afirmó que el acusado incluso habría colaborado con la investigación. El representante del Ministerio Público dijo que esa postura no coincide con los elementos reunidos durante la investigación.

Sobre Franco Acosta, Segovia indicó que su defensa cuestiona que los medicamentos encontrados en una farmacia hayan sido considerados relevantes, argumentando que eran de venta libre. También señaló que la defensa insiste en que no fueron encontrados los medicamentos abortivos que, según la acusación, el acusado habría proporcionado al adolescente.

Cuestionan teléfono del adolescente

Durante sus alegatos, el abogado Bernardo Villalba, defensor de Franco Acosta Cespede, imputado por vender supuestamente medicamentos abortivos e intento de aborto del bebé que esperaba María Fernanda Benítez, afirmó que el teléfono del adolescente acusado fue destruido mientras se encontraba en la Fiscalía, situación que, según sostuvo, impidió verificar la autenticidad de las capturas de pantalla utilizadas como evidencia.

El defensor afirmó que tampoco pudieron analizar otros mensajes ni audios contenidos en el aparato y cuestionó que no se haya realizado un cruce de llamadas ni un informe georreferenciado del teléfono de María Fernanda.

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“La destrucción dolosa del teléfono tiene que ser motivo de una investigación”, sostuvo Villalba, quien agregó que la defensa considera que la pérdida del dispositivo limita la posibilidad de confrontar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

También cuestionó las capturas de pantalla atribuidas a conversaciones del adolescente. Según Villalba, el teléfono de Franco Acosta fue peritado por el Ministerio Público y en él no se encontraron los mensajes que aparecen en dichas capturas.

Defensa niega provisión de medicamentos

Villalba negó además que exista evidencia que demuestre que Franco Acosta haya vendido o proporcionado medicamentos abortivos.

El abogado citó la declaración del médico forense durante el juicio y sostuvo que no se encontraron medicamentos en el cuerpo de María Fernanda ni evidencias de que se haya producido un aborto mediante fármacos.

“No hubo aborto, no hubo aplicación de medicamentos”, afirmó el defensor, quien sostuvo que la acusación contra su cliente carece de elementos suficientes.

Fiscalía cuestiona reproducción de pruebas

Segovia, por su parte, cuestionó que la defensa haya intentado reproducir elementos probatorios durante los alegatos finales.

Explicó que en esta etapa las partes pueden utilizar anotaciones como ayuda memoria, pero no introducir nuevas reproducciones de pruebas.

Advirtió que, si el Tribunal permite ese procedimiento, la Fiscalía recurrirá a mecanismos similares durante sus réplicas, invocando la igualdad procesal.

El fiscal también manifestó su preocupación por la extensión del juicio y señaló que las continuas pausas durante las exposiciones de las defensas están retrasando el proceso.

Debido al ritmo de las audiencias, estimó que el juicio de los adultos continuará la próxima semana.