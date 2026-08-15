Autopsia de líder indígena y docente: Lemir informa heridas de arma de fuego

Según explicó Pablo Lemir, ambos murieron a consecuencia de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, mientras el equipo forense continúa con los estudios para determinar las circunstancias de los disparos.

El informe brindado por Lemir revela que Antonio Carrillo falleció a causa de una herida de arma de fuego que afectó la región maxilofacial y produjo un shock hipovolémico.

El forense señaló que el equipo continúa trabajando en las autopsias y en el análisis de los elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.

En el caso de Catalino Correa, Lemir indicó que el cuerpo presenta varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Agregó que el disparo que resultó mortal tuvo una trayectoria descendente.

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Lemir: se deben cotejar los datos forenses con la escena

Ante las versiones que hablan de una posible ejecución, el médico forense aclaró que todavía es necesario contrastar los resultados de la autopsia con los datos obtenidos en la escena del procedimiento.

“Para ser una ejecución deberíamos hablar de un disparo a corta distancia”, aclaró Lemir.

El forense explicó que, por el momento, los estudios realizados no permiten por sí solos establecer que se haya tratado de una ejecución y que será necesario analizar de manera conjunta la evidencia recolectada.

No pudieron extraer los proyectiles

Lemir también informó que no fue posible extraer las balas durante las autopsias. En el cuerpo del docente, según detalló, se constató una importante cantidad de orificios de bala.

El equipo forense realizará además exámenes químicos sobre las prendas de vestir con el objetivo de verificar y contrastar los indicios relacionados con la forma en que ocurrieron los disparos.

Respecto a los proyectiles, el médico forense señaló que serían simples, pero de alta velocidad. Según explicó, esta característica coincide con municiones utilizadas por las fuerzas públicas.

Rastros, pero sin signos de tortura clásica

En cuanto a las denuncias de una presunta tortura, Lemir señaló que fueron encontrados rastros en los pies y las muñecas del docente.

No obstante, indicó que no se hallaron signos de lo que definió como “tortura clásica”.

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Comunidad Ava Guaraní Tekoha Yapo denunció un ataque

La comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Yapo había denunciado, a través de un comunicado difundido este 15 de agosto, un operativo de fuerzas públicas de la Senad ocurrido el 14 de agosto dentro de su territorio.

Según el comunicado de la comunidad, el procedimiento se produjo mientras sus integrantes celebraban el Día del Niño. La organización sostuvo que agentes ingresaron a la propiedad portando armas de grueso calibre y sin contar, según su denuncia, con una orden judicial.

La comunidad afirmó además que Antonio Carrillo, líder indígena, y Catalino Correa, docente de la institución educativa local, fueron ejecutados durante el procedimiento, mientras que Bruno López y otras personas fueron detenidas.

Las autoridades intervinientes, según el comunicado, alegaron que se encontraron armas de fuego en poder de los detenidos.

Rechazan versión de familia

Familiares de Carrillo y Correa también rechazaron que haya existido un enfrentamiento y sostuvieron que ambos fueron víctimas de una emboscada. Las denuncias de los familiares y de la comunidad deberán ser contrastadas con los resultados de la investigación y las evidencias recogidas en el lugar.