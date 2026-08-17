Forenses ratifican golpes en la cabeza como causa de muerte de María Fernanda Benítez

El fiscal Fermín Segovia señaló que ya declararon tres personas y que la producción de pruebas avanzó de manera considerable.

El representante del Ministerio Público explicó que para la jornada fueron citadas siete personas y que, tras un breve receso, estaba prevista la declaración de un testigo más. Indicó además que, en el desarrollo total del juicio, se prevé la comparecencia de aproximadamente 30 personas, entre testigos propuestos por la Fiscalía y la defensa.

Durante la jornada declararon los médicos forenses Jorge Ríos y Lorena Mascareño, quienes brindaron detalles relacionados con las circunstancias de la muerte de María Fernanda y con elementos levantados durante la investigación.

Segovia explicó que uno de los profesionales que intervino inicialmente en la inspección del cuerpo ratificó ante el tribunal los indicios levantados junto con personal de Criminalística. Estos elementos, según el fiscal, guardan relación con la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público y fueron posteriormente sometidos a estudios técnicos y científicos.

La conclusión forense establece que la muerte se produjo a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, aunque no se descarta que el calcinamiento haya tenido alguna incidencia, atendiendo a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo y a la coloración observada en parte del rostro.

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El fiscal indicó que existen certificaciones científicas de dos golpes en la zona de la cabeza, los cuales evidentemente produjeron el desenlace fatal. No obstante, aclaró que los profesionales no descartaron completamente otras circunstancias relacionadas con el calcinamiento.

En ese sentido, Segovia señaló que una de las pruebas que permitiría determinar con mayor precisión la incidencia del fuego en la muerte de María Fernanda no se realiza actualmente en Paraguay, por lo que esa posibilidad no fue descartada de manera definitiva por los forenses.

Los profesionales también declararon sobre los medicamentos incautados durante los allanamientos realizados en una de las farmacias investigadas en el marco de la causa.

El fiscal sostuvo que la declaración de los médicos permitió avanzar en la producción de pruebas y en la corroboración de elementos que forman parte de la hipótesis planteada por el Ministerio Público.

Además de los forenses, durante esta tercera jornada prestaron declaración testigos relacionados con la institución educativa a la que pertenecían María Fernanda y el principal sospechoso.

Según Segovia, hasta el momento ya comparecieron tres personas de las aproximadamente 30 que deberán declarar durante el juicio, por lo que el proceso se encuentra todavía en la etapa de producción de pruebas testimoniales.

El juicio oral reservado continúa con la comparecencia de los testigos convocados por las partes y posteriormente se prevé avanzar con las demás pruebas admitidas por el Tribunal.