Pedrozo: autoridades no hablan y camioneros afirman que recién ahora vuelven los controles

La Patrulla Caminera realizará controles de peso mediante básculas fijas ubicadas en el kilómetro 48, las cuales, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), deberían funcionar las 24 horas y no permanecer cerradas.

No obstante, camioneros que circulan habitualmente por el lugar cuestionaron la frecuencia con la que se venían realizando estos controles.

Walter Cabriza, camionero de Tobatí, señaló que pasa constantemente por la zona y afirmó que recién ahora volvió a observar movimiento en el puesto de control.

“Ahora recién se están moviendo”, señaló el trabajador, haciendo referencia a los controles de peso que se realizan en el sector.

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Ninguna autoridad quiere hablar hasta que el MOPC haga su conferencia

Mientras tanto, ningún agente de la Patrulla Caminera ni de Rutas del Este quiso hablar con la prensa. Los funcionarios manifestaron que no están autorizados a brindar declaraciones y que desde la Dirección del MOPC se realizará una conferencia de prensa para comunicar las medidas que serán adoptadas.

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El anuncio de reforzar los controles se da luego del violento accidente ocurrido el sábado en el kilómetro 47, donde un camión volquete que transportaba ladrillos embistió a varios vehículos detenidos ante un semáforo en rojo. El siniestro dejó cinco personas fallecidas y siete heridas.

La principal interrogante ahora es por qué los controles no se realizaban con la frecuencia necesaria antes de la tragedia y si las nuevas medidas anunciadas se mantendrán de manera permanente.

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