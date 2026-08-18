Crimen de María Fernanda: Fiscalía solicita 4 años y 6 meses para la madre del principal sospechoso

Mientras el abogado de la defensa Ramón Cabrera solicitó un año de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena por el hecho de simulación de un hecho punible, la Fiscalía ratificó su pedido de 4 años y 6 meses de prisión por los dos hechos punibles atribuidos a la madre del principal sospechoso.

Durante sus alegatos finales, Cabrera solicitó la absolución por exposición al peligro en el tránsito terrestre, argumentando que su defendida no tenía dominio sobre la utilización de la motocicleta por parte de su hijo adolescente.

En contrapartida, la defensa admitió la existencia de la simulación de un hecho punible, debido a que la mujer acompañó al padre del adolescente para formular una denuncia sobre una situación que no había ocurrido. Por este hecho, pidió una condena de un año, pero con suspensión de la ejecución de la pena.

El abogado sostuvo que su pedido se basa en que, a criterio de la defensa, no se reúnen todos los requisitos establecidos en el artículo 65 del código penal para aplicar una pena de 4 años y 6 meses, como pretende el Ministerio Público.

Cabrera también afirmó que durante el proceso su defensa nunca tuvo intención de mentir ni actuar bajo engaño y que buscó demostrar la verdad de lo ocurrido. Agregó que su defendida manifestó estar arrepentida de lo sucedido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, la mujer no fue quien realizó la denuncia por la desaparición de su hijo y posteriormente se acercó hasta la vivienda de la familia de María Fernanda para ponerse a disposición, sin conocer, según sostuvo, el desenlace que había tenido la joven.

Fiscalía mantiene acusación

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia ratificó la postura del Ministerio Público y señaló que la mujer fue acusada por dos hechos punibles, por los cuales la Fiscalía considera que existe concurso.

El representante fiscal sostuvo que, si el Tribunal de Sentencia concluye que están reunidos los presupuestos para la concurrencia de ambos hechos punibles, la sanción necesariamente deberá ser superior al año solicitado por la defensa.

Segovia consideró normal que exista una diferencia entre las pretensiones de ambas partes, debido a que la defensa busca obtener la menor sanción posible para su representada, mientras que la Fiscalía sostiene su acusación con base en los elementos probatorios producidos durante el juicio.

Continúan alegatos

Tras el alegato de la defensa de la madre del principal sospechoso, resta la intervención de la quinta defensa, a cargo de la abogada Lisa Alonso, quien deberá presentar sus argumentos en representación de Armando Silva.

Con este último alegato concluirá la etapa de exposiciones finales de las defensas. Posteriormente, corresponderá al Ministerio Público y la querella formular sus respectivas réplicas antes de que el Tribunal de Sentencia avance hacia la etapa final del juicio.

Segovia también respondió a los cuestionamientos formulados por varias de las defensas contra la actuación de la Fiscalía y señaló que es parte de la litigación intentar restar valor a los medios probatorios presentados y admitidos durante el juicio.

El fiscal manifestó que el Tribunal tuvo acceso a todos los elementos y observó cada uno de los detalles. Afirmó que, al realizar una valoración conjunta de las pruebas, el Ministerio Público está convencido de que existen elementos suficientes para alcanzar una certeza positiva sobre la participación y responsabilidad de los acusados.