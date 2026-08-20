Mafia en IPS: Bataglia ingresó de forma irregular al país, confirma Migraciones

El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia dictó arresto domiciliario para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia durante la audiencia de imposición de medidas en la causa en que está imputado por supuesta lesión de confianza.

La resolución judicial se basó, entre otros elementos, en la forma en que Bataglia retornó al país para ponerse a disposición de la Justicia, según explicó el magistrado.

Estigarribia señaló que solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a cargo de Jorge Kronawetter, un informe sobre el movimiento migratorio de Bataglia ante las dudas existentes sobre cómo había ingresado nuevamente al territorio nacional.

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Migraciones confirmó ingreso irregular al país

De acuerdo con la respuesta de Migraciones, la última entrada regular registrada por el extitular del IPS fue el 1 de junio de 2026. Posteriormente, figura una salida del país el 23 de julio con destino a Italia, pero no existe constancia de un nuevo ingreso legal antes de su comparecencia ante las autoridades el pasado 12 de agosto.

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Además, el informe revela que el 18 de agosto volvió a salir del país con destino a Argentina y que retornó tres horas después, conforme a los registros migratorios.

El riesgo de evasión fue clave para la medida cautelar

Según explicó el juez, el hecho de que Bataglia haya ingresado al país sin cumplir los controles migratorios hace presumir que cuenta con mecanismos que le permitirían salir y retornar al territorio nacional sin registrarse oficialmente.

“Esta cuestión de ingresar de manera irregular no se debe dejar pasar y como Estado debemos precautelar. Lo que hace entender es que tiene facilidad de movilidad”, declaró.

Estigarribia indicó que la irregularidad detectada fue considerada al momento de resolver la aplicación del arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

“Es una circunstancia grave el ingreso irregular”, subrayó el juez al justificar la medida cautelar impuesta al expresidente del IPS.

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Imputado por un presunto perjuicio de G. 61.000 millones

Bataglia se presentó ante la Fiscalía el pasado 12 de agosto, luego de permanecer con paradero desconocido tras ser imputado el 4 de agosto en una causa por supuesta lesión de confianza.

La causa está vinculada a obras fallidas sobre quirófanos modulares que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones para el IPS.