Robo en Fernando de la Mora: cinco jóvenes rodearon a un hombre y le robaron el celular

Un hombre de 32 años fue víctima de un supuesto hecho de robo cuando regresaba a su domicilio en la noche del martes, en la zona norte de Fernando de la Mora. Según la denuncia, fue interceptado por cinco jóvenes que lo rodearon y lo obligaron a entregar sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15, sobre la calle Marconi Estrago y la Ruta Mcal. Estigarribia. La víctima fue identificada como Adilson Steger Ortiz, quien denunció la sustracción de un teléfono celular iPhone, además de una billetera con documentos personales.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora, los sospechosos se movilizaban a pie y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Uno de los sospechosos habría tenido un arma

El suboficial Héctor Galeano, de la Comisaría 2ª, explicó que, según el relato de la víctima, uno de los integrantes del grupo presumiblemente tenía un arma de fuego entre sus prendas.

La víctima no pudo precisar las características del supuesto arma. El agente señaló que los cinco sospechosos serían hombres jóvenes y que, de acuerdo con las imágenes obtenidas, tendrían una contextura que podría ayudar a su identificación.

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Galeano indicó además que los investigadores ya accedieron a imágenes de cámaras de circuito cerrado proporcionadas por vecinos de la zona.

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Policía busca identificar a los cinco sospechosos

Los agentes se encuentran recabando videos y otros datos que puedan contribuir a individualizar a los responsables. La víctima también proporcionó características de los presuntos autores.

El suboficial señaló que se trata de una modalidad que llamó la atención de los agentes, debido a que el asalto habría sido ejecutado por un grupo de aproximadamente cinco personas.

La denuncia fue comunicada al Ministerio Público, mientras continúan las averiguaciones para determinar quiénes fueron los responsables del robo y establecer las circunstancias exactas del hecho.

Por el momento, los cinco sospechosos permanecen sin identificar y la Policía continúa analizando las imágenes de circuito cerrado obtenidas de la zona.