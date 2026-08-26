Situación actual de los cinco adultos condenados por el asesinato de María Fernanda

Los sentenciados permanecerán con las medidas cautelares que ya tenían hasta que las resoluciones queden firmes y ejecutoriadas.

En el caso de los padres del principal sospechoso del asesinato, ambos fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión. El padre continuará cumpliendo la condena en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, mientras que la madre seguirá beneficiada con prisión domiciliaria y las demás medidas alternativas que pesan sobre ella, hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de una farmacia y procesado por haber proporcionado medicamentos de efecto abortivo al principal sospechoso para intentar interrumpir el embarazo de María Fernanda, fue condenado a cinco años de prisión.

Acosta Céspedes continuará, por el momento, bajo prisión domiciliaria con permiso para trabajar durante el horario diurno, medida que se mantendrá hasta que la condena quede firme y ejecutoriada.

En tanto, el suegro del principal sospechoso recibió una condena de tres años de prisión. El mismo también continuará bajo prisión domiciliaria mientras se agotan las instancias de apelación y la sentencia no quede firme.

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Todavía pueden apelar

Las condenas dictadas durante la madrugada no son todavía definitivas en términos procesales, debido a que las defensas cuentan con mecanismos de impugnación.

De acuerdo con el procedimiento explicado durante el proceso, el Tribunal de Sentencia compuesto por los jueces Luis Ovelar, Victor Vera y Andrea Riquelme, debe elaborar el escrito de la resolución dentro del plazo correspondiente. Una vez notificada formalmente la sentencia, las defensas disponen de 10 días hábiles para presentar una apelación.

Posteriormente, la Cámara de Apelación tendrá el plazo correspondiente para analizar y resolver los recursos planteados. En caso de que las condenas sean confirmadas, las defensas todavía pueden recurrir ante la Cámara de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que también deberá expedirse dentro del plazo establecido.

Deberán cumplir las condenas cuando queden firmes

Mientras continúe el proceso de apelaciones, los condenados podrán mantener las medidas alternativas a la prisión que actualmente les fueron otorgadas, conforme a las resoluciones judiciales.

Una vez que las condenas queden firmes y ejecutoriadas, deberán cumplir las penas privativas de libertad, en los establecimientos penitenciarios que sean determinados por el juzgado competente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.

De esta manera, tras la lectura de la sentencia que se extendió hasta la madrugada, el proceso entra ahora en una nueva etapa, marcada por la eventual presentación de recursos de apelación por parte de las defensas y la espera de que las condenas adquieran firmeza.