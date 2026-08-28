Caso Javier Ibarra: Corte deja firme la sentencia por el crimen de exfiscal

La Sentencia Definitiva (SD) N° 254 de fecha 21 de abril de 2025 mediante la cual Óscar Ariel Caballero Sahlmann fue condenado a 28 años de cárcel, como autor del crimen del exfiscal y exviceiministro de Seguridad Interna Javier David Ibarra Mendoza, quedó firme luego de que a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declarara inadmisible el recurso de casación planteado por el sentenciado.

La Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos, resolvió -en mayoría- por Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 621 declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 153 del 9 de diciembre de 2025 dictado por un Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Central.

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El referido recurso fue presentado por los abogados Óscar Tuma y Lorena Genes, por la defensa de Óscar Caballero, condenado por homicidio doloso del que resultó víctima el exfiscal Javier Ibarra, y hurto agravado especialmente grave, por la sustracción del arma de fuego del domicilio de la víctima tras la comisión del crimen.

El ministro Manuel Ramírez Candia reseñó que el casacionista indicó como agravio la fundamentación insuficiente de la sentencia, señalando que “la condena se edificó sobre prueba indiciaria no concluyente y sobre un testimonio de cargo objetado, sin que el tribunal de sentencias explique cómo de estos elementos arribaba a la certeza ni por qué se descartaban las hipótesis alternativas de la defensa”.

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Al respecto, Ramírez Candia subrayó en su análisis que: “El recurso es inadmisible por este agravio, pues la defensa no precisa el planteamiento que formuló ante el Tribunal de Apelación ni identifica las pruebas indiciarias y el testimonio que invoca, ni explica de qué modo incidieron en la decisión de los jueces de sentencia”.

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La ministra Carolina Llanes y el ministro Luis Benítez Riera posteriormente votaron en el mismo sentido, es decir, por declarar inadmisible el recurso de reposición.

Investigación reveló móvil del crimen del exviceministro Javier Ibarra

Según lo probado por el Ministerio Público en juicio, entre las 22:46 del 24 de noviembre y la medianoche del 25 de noviembre de 2022, Óscar Caballero llegó a la vivienda de Javier Ibarra, ubicada en el barrio Santa Ana de San Lorenzo, acompañado por otra persona en una motocicleta.

En mayoría, el Tribunal de Sentencia dio por probado que Caballero bajó del biciclo y le indicó al conductor que regresara en 40 minutos. Con el control del portón automático, ingresó al domicilio de Ibarra.

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Luego del tiempo acordado, el testigo regresó y estacionó frente a la casa del exfiscal. Apagó la moto y escuchó uno o dos disparos provenientes del interior de la casa. Después, Caballero salió del garaje visiblemente nervioso y asustado, con el control del portón en la mano, indicándole al testigo que se retirara y volvió a entrar a la vivienda de Ibarra.

El motociclista no pudo arrancar la moto y fue caminando hasta una estación de servicio Copetrol, ubicada sobre la avenida Mariscal López, donde dejó su moto. Allí compró un cargador de celular en un local de Biggie. Mientras cargaba el teléfono en el surtidor, recibió una llamada de Caballero, quien se encontraba en un taxi cuando le preguntó sobre su ubicación, para luego pedirle que se acercara a él.

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Más tarde se supo que el móvil del crimen fue por una deuda de varios meses de sueldo que le debía Javier Ibarra a Óscar Caballero, unos G. 4.000.000.

Condenado por crimen de Javier Ibarra quemó evidencias

El hoy condenado también hizo entrega al testigo de la suma de G. 100.000 para cargar combustible y le preguntó sobre el biciclo. Cuando el testigo volvió a interrogarlo sobre qué pasó en la casa de Ibarra, Caballero solo quedó en silencio.

Posteriormente, Caballero pidió al testigo que fuera a su domicilio. Al llegar, el motociclista observó que Caballero tenía una bolsa tipo TNT y un estuche.

Caballero tiró la bolsa al suelo, le derramó combustible y le prendió fuego, mientras que el estuche, que tenía un arma de fuego, se lo entregó al testigo para que lo guardara o se deshaga de él.

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Según declaró el testigo durante el juicio oral y público, inicialmente accedió por temor, sin saber que se trataba de la vivienda del exfiscal ni de que allí ocurrió un homicidio.

En sus alegatos finales el fiscal Julio Ortiz había solicitado una pena de 30 años de prisión para el acusado, pero luego de conocer la sentencia el agente expresó su conformidad con el fallo.