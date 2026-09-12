Limpio: detienen a presunto ladrón que ingresó a una escuela

Agentes de la Comisaría 9ª Central aprehendieron a un hombre de 44 años este viernes como presunto autor del hurto de un microondas y productos de la merienda escolar de la Escuela Sagrada Familia, ubicada en el barrio Las Magnolias de Limpio.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 21:40 del jueves. Según el comisario Celso Zelaya, el sospechoso, ingresó al predio tras violentar una ventana de la institución y posteriormente accedió a una oficina donde estaban guardados los objetos.

Entre lo sustraído figuran un microondas, productos lácteos y una pelota utilizada por los alumnos para la práctica deportiva.

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Circuito cerrado permitió identificar al sospechoso

El jefe policial explicó que las imágenes del circuito cerrado de la escuela muestran al supuesto autor actuando solo. La investigación se inició luego de la denuncia presentada por la responsable de la institución.

La denuncia fue radicada por Gloria Esmilce Mareco Edlaspina, quien llegó a la institución alrededor de las 06:40 y constató daños en una ventana del depósito y el faltante del microondas y de leche en cartón.

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Microondas estaba en la casa de una hermana

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Torres Saucedo, de 44 años. Cuenta con antecedentes por hurto agravado en 2019, 2021 y 2026, además de un antecedente por hurto en grado de tentativa en 2023, según el informe policial.

Los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Magnolias, donde presuntamente se encontraba el electrodoméstico. Allí fueron recibidos por Cynthia Carolina Torres Saucedo, hermana del sospechoso.

La mujer manifestó a los intervinientes que su hermano le había entregado el microondas alrededor de la 01:00. Posteriormente, entregó voluntariamente el aparato a los policías.

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Fue detenido en la vía pública

Tras recuperar el electrodoméstico, los agentes visualizaron al sospechoso en la vía pública y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital de Limpio para un diagnóstico médico y luego llevado a la Comisaría 9ª Central.

El microondas recuperado es de 20 litros, de color negro y marca Midas. El objeto quedó a disposición del Ministerio Público.

El Crio. Zelaya señaló que no se pudo confirmar si los demás objetos sustraídos fueron vendidos. Indicó que el detenido deberá declarar ante el Ministerio Público.

Fiscalía ya tiene conocimiento del caso

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de turno, Nadia Millán, quien dispuso que Torres Saucedo permanezca en la dependencia policial a disposición de la unidad fiscal.

De acuerdo con lo señalado por el jefe policial, la directora de la institución no reportó otros robos dentro del predio, aunque mencionó antecedentes de hechos que afectaron a alumnos y a un padre de la comunidad educativa en inmediaciones de la escuela.