Joven detenido tras atraco a una farmacia en Encarnación

Un joven que se hizo pasar por cliente intimó a dos funcionarias de una farmacia y les robó la recaudación del día. El hecho ocurrió la noche del sábado, cerca de las 20:00.

El local se halla ubicado en el barrio San Pedro de Encarnación, perteneciente al emblema Farmacenter.

Agentes de la Comisaría 106ª de la zona lograron identificar al presunto autor la mañana del domingo. El mismo reunía las características señaladas por las víctimas.

Lo identificaron como Andrés Duarte González (28). El joven permanece detenido en la sede policial, a cargo de la fiscal de turno, Griselda González.

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Asaltó desarmado

Las víctimas, identificadas como Rossana Giménez López (28) y Alba Milagros Bogado Martínez (23), relataron que el joven actuó sin ningún tipo de armas.

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Detallaron a los intervinientes que primeramente se hizo pasar por cliente. Indicaron que preguntó por un perfume.

Cuando fue atendido, amenazó a las mujeres para que entregaran el dinero, quienes por miedo accedieron a entregar la recaudación.

Se habría llevado la suma de G. 547.000. La descripción física y de la vestimenta del autor contribuyeron a que se lograra la aprehensión del joven.