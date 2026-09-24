Bañado Tacumbú: capturan con drogas a joven que habría disparado a un vecino

Agentes de la Comisaría 2ª de Asunción y del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional capturaron en la tarde de este jueves a Elías Emanuel Díaz Chávez, de 21 años. El joven era buscado como el principal sospechoso de haber baleado a Milciades Ramón Benítez (40) durante una violenta gresca nocturna desatada la medianoche del miércoles.

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La detención se concretó durante el allanamiento a tres viviendas en las inmediaciones de las calles Sebastián Gaboto y Ursicinio Velasco, donde las autoridades antidrogas buscaban desmantelar focos de venta de estupefacientes.

Al percatarse del operativo policial y fiscal, encabezado por la agente fiscal Verónica Mayoret, el sospechoso intentó ocultarse en un compartimento ciego dentro de la casa; sin embargo, fue descubierto. Durante la inspección de sus pertenencias, los intervinientes hallaron dentro de una mochila un total de 80 dosis de crack listas para la venta.

Además, al cotejar sus datos en el sistema informático, confirmaron que Díaz Chávez ya contaba con una orden de detención pendiente firmada por la Fiscalía en la causa caratulada como tentativa de homicidio doloso. A su caso se suma la violación de un régimen de medidas alternativas por un caso anterior de robo agravado.

Disparo a vecino fue por supuesta disputa familiar

El subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2ª de Asunción, detalló que el detonante de la gresca es por un conflicto familiar que escaló. “El problema venía arrastrándose desde hace un tiempo entre familiares. Esa noche la discusión subió de tono, se metieron varias personas y la víctima le habría propinado un golpe a la cuñada del ahora detenido. Fue ahí donde Elías Díaz reaccionó sacando un arma”, explicó el jefe policial.

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Pese a la captura del presunto tirador, la Policía no pudo recuperar el arma de fuego utilizada en el ataque. Según los datos de inteligencia, el revólver habría sido entregado a un tercero para sacarlo del perímetro.

En cuanto a la salud de Milciades Benítez, las autoridades informaron que evoluciona de forma favorable en observación médica y fuera de peligro, tras haber sido derivado de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá por la gravedad del proyectil que atravesó su brazo y quedó alojado en el abdomen.

Procesamiento por drogas y tentativa de homicidio

Elías Díaz Chávez quedó recluido a disposición compartida del Ministerio Público y de la Justicia Ordinaria. Por un lado, la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico formalizó su procesamiento por la tenencia y comercialización de las 80 dosis de crack incautadas en la mochila.

A la par, se ordenó su traslado a la sede del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional para continuar con el expediente por tentativa de homicidio.

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Las fuerzas de seguridad descartaron que el detenido pertenezca de forma oficial a células del crimen organizado, aunque precisaron que integra activamente grupos violentos de barras bravas en la capital.