Operación Aurelia: cárcel para los cuatro detenidos e imputación contra los tres prófugos

La audiencia de imposición de medidas para las cuatro personas detenidas durante la operación Aurelia se llevó a cabo hoy, ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia.

Según fuentes allegadas a la investigación, los sospechosos traían oro de contrabando desde Brasil, lo refinaban en Paraguay, lo llevaban a Panamá y de ahí a Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Se sospecha incluso de financiamiento del terrorismo.

La pesquisa se inició el 16 de abril de este año, cuando fue capturado el brasileño Marcos Manoel Ribeiro de Assis, de 57 años, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

El extranjero pretendía viajar a Panamá con una carga de 27 kilos de oro. Los lingotes estaban escondidos en una maleta de mano.

Entre las pertenencias de Marcos Manoel se encontraron cuando eso documentos que lo conectaban con una empresa paraguaya denominada Shbeil Holding SA, que al ser investigada derivó en un caso mucho más grande del que se pensaba.

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Fue así que ayer, jueves 24 de setiembre, policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) hicieron nueve allanamientos en esta causa, cinco de ellos en Asunción y otros en Ypané, Limpio, Fernando de la Mora y Luque.

Los procedimientos fueron supervisados por el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Juan Ramón Sandoval González, titular de la causa, aunque este contó con la ayuda de varios otros colegas como coadyuvantes, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, Christian José Ortiz Riveros, Andrés Eduardo Arriola Ramírez, Pamela Pérez Trinidad, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, Rodrigo Javier Espínola, María Verónica Mayor Gamell y Andrea Soledad Ríos Dos Santos.

En la serie de cateos, fueron capturados ayer Walid Kadhim, de 53 años, sueco de origen iraquí; Alí Kaied, de 19 años, paraguayo de origen sirio; Jessica Carolina Aguilera Riquelme, de 36 años, y Karol Magalí Núñez Alarcón, de 23 años, estas últimas paraguayas.

Los cuatro fueron imputados a la mañana por el fiscal Sandoval por contrabando y asociación criminal.

Juez resaltó la gravedad de los hechos destapados con la Operación Aurelia

El juez de Delitos Económicos de la capital, Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, decretó esta tarde la prisión preventiva de los cuatro procesados, tras descartar la aplicación de medidas alternativas a la prisión solicitadas por las defensas.

Los hombres deberán pasar a guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) de Asunción y la mujer, en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

“La cantidad y naturaleza del material involucrado, la utilización de vuelos comerciales internacionales, la pluralidad de personas presuntamente intervinientes, la distribución de funciones y la dimensión transnacional atribuida a la operativa constituyen, consideradas conjuntamente, circunstancias concretas que permiten tener por satisfecho, con el grado provisional exigible en esta etapa, el presupuesto relativo a la existencia de un hecho punible grave”, resaltó el magistrado.

Por otro lado, el fiscal Sandoval también ya presentó imputación contra los tres prófugos en la causa, Laith Al Saiegh, de 55 años, brasileño de origen iraquí; Omar Kaied, de 50 años, de origen sirio (papá del detenido Alí Kaied), y César Alexis Elizeche Núñez, de 40 años, paraguayo.

El brasileño detenido hace cinco meses, los dos extranjeros y las dos paraguayas capturados de ayer y más los dos extranjeros y el paraguayo aún prófugos supuestamente integraban una estructura que traía oro de Brasil a Paraguay y que luego lo llevaba por Panamá a Turquía o Emiratos Árabes Unidos.

Los tres cabecillas de la estructura

“Laith Al Saiegh (prófugo), Omar Kaied (prófugo) y Walid Kadjim (capturado) habrían actuado en connivencia para la creación de la mencionada estructura, para el reclutamiento de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña para realizar el ingreso y seguidamente el envío irregulares de presuntos lingotes de oro de alta pureza, desde la República del Paraguay con escalas en Panamá y destino final Dubái (Emiratos Árabes Unidos), a través de vuelos comerciales internacionales realizados desde el AISP (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi”, dice la imputación.

Básicamente, el Ministerio Público cree que estos tres extranjeros serían los cabecillas de la organización, ya que todos aparecen a su vez relacionados con la empresa Shbeil Holding SA.

Sobre Jessica Carolina Aguilera Riquelme (capturada), el documento dice que ella administraba la tienda de artesanías y joyería Roahyhu, que funcionaba en el sector restringido de embarque del aeropuerto, es decir, ya prácticamente en las puertas del avión, donde aparentemente se guardaba el oro contrabandeado desde Brasil que luego era entregado a las mulas para que estas las llevaran en sus maletas a Panamá, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Dicha tienda queda en un “punto ciego”, es decir, donde no hay cámaras de seguridad.

En cuanto a Alí Kaied (capturado), la Fiscalía sostiene que fue designado por su padre Omar Kaied (prófugo) para que operara como encargado de la tienda en el aeropuerto, de modo a tener el control de los lingotes de oro y las mulas que pasaban por el lugar.

César Alexis Elizeche Núñez (prófugo) era supuestamente una especie de reclutador de mulas, aunque a veces él mismo también llevaba oro de Paraguay a los demás países. De hecho, ayer supuestamente estaba en Panamá, en tránsito, en uno de los tantos viajes que venía haciendo últimamente para la organización, siempre según los datos del Ministerio Público.

Karol Magalí Núñez Alarcón (capturada) sería una de las mulas reclutadas por la red. Registra varios viajes en muy pocos meses, por lo que se cree que en los últimos tiempos el envío de oro fue intenso.

Prófugo, con antecedentes en Paraguay, Argentina y Colombia

Entre los supuestos cabecillas, Laith Al Saiegh (prófugo), quien sería el principal, ya había sido capturado en Paraguay en 2019 en virtud a una notificación roja de Interpol por el robo de 20 kilos de oro en Turquía, ocurrido en 2011.

Antes de eso, también cayó preso en Argentina y Colombia, según los datos obtenidos.

Omar Kaied (prófugo) supuestamente era uno de los principales financistas de las operaciones de la estructura, pero segundo en orden jerárquica, aunque justamente para asegurarse de que sus inversiones rindieran frutos involucró en la trama a su hijo.

El otro extranjero, Walid Kadhim (capturado), sería el tercero al mando, pero a la vez el encargado logístico y operativo, ya que era que manejaba la empresa mediante la cual se hacían las operaciones financieras necesarias para asegurar el envío del oro.

Este grupo estaría estrechamente relacionado a la organización desmantelada el año pasado, también en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, donde igualmente se había incautado una carga de 22 kilos de oro.

En aquel evento, fueron procesados el que en ese momento era el jefe de Seguridad del aeropuero, Gustavo Ismael Britos Orlando, de 52 años, y dos de las mulas que debían llevar el oro a Panamá, Aquiles José Andrés Denis Di Lascio, de 43 años, y Fernando Antonio Peralta Zaván, de 40 años.