Aguantadero allanado en Capiatá: empresario sufrió cinco asaltos de la misma banda

El allanamiento se llevó a cabo desde la tarde hasta la noche de ayer, lunes 28 de setiembre, en una casa quinta situada a 100 metros de la avenida Las Piedras, en la compañía Aldana Cañada de la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Los intervinientes fueron policías de Investigaciones del departamento Central, con el acompañamiento del fiscal de Luque, Jorge Raúl Escobar Lara, quien investiga el asalto ocurrido en un barrio cerrado de la vecina ciudad.

En la propiedad, que estaba deshabitada, fueron hallados cinco vehículos robados: una camioneta Toyota Fortuner gris, una camioneta Hyundai Tucson blanca, un furgón Toyota Noah azul, un furgón Toyota Regius blanco y un automóvil Toyota Auris blanco.

Tres vehículos hallados en Capiatá, usados en asalto con toma de rehenes

Las camionetas Fortuner y Tucson y el automóvil Auris fueron usados el 19 de setiembre pasado en un asalto con toma de rehenes producido en una residencia del barrio cerrado condominio Monte Alto, ubicado en la zona de la Conmebol, en Luque.

La víctima fue el empresario Alfredo Rodríguez Rodríguez, de 37 años, propietario de la empresa denominada Grup Ro&ro E.A.S., según la Policía.

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Esta firma opera en Luque con el nombre comercial de Buzón Prime y se dedica a la importación de productos y servicio de courier, principalmente de Estados Unidos. La casa matriz de la compañía queda justamente en la zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

El asalto fue cometido por “siete a ocho personas desconocidas, entre ellas una persona de sexo femenino, todos con los rostros cubiertos y portando armas largas y cortas”, según el memo de la Policía.

En aquella ocasión, la banda robó unos G. 20 millones en efectivo, joyas, prendas de vestir y accesorios de colección, siempre según el informe oficial.

Los otros ataques contra el mismo objetivo

Antes del asalto del 19 de setiembre pasado en su casa del barrio cerrado de Luque, el empresario Alfredo Rodríguez Rodríguez ya había sufrido otros cuatro ataques. Probablemente perpetrados por la misma banda, la cual, según las sospechas, contaría con un informante cercano a la víctima.

Uno de los antecedentes ocurrió el 29 de julio pasado, cuando un grupo de entre 10 a 15 hombres asaltó un camión Scania que circulaba por la zona de Itauguá.

El rodado había salido de Luque y se dirigía a Ciudad del Este llevado aparentemente mercaderías importadas por la empresa de Alfredo Rodríguez Rodríguez, según la Policía.

Mercaderías sustraídas del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi

El 13 de junio pasado, una banda criminal vulneró la seguridad del área de cargas del aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque. Los delincuentes hicieron un boquete en una pared y sustrajeron una carga de electrónica que estaba en un depósito.

Las mercaderías sustraídas acababan de ingresar al país desde Estados Unidos, importadas por la firma propiedad de Alfredo Rodríguez Rodríguez, también informó la Policía.

El 29 de mayo pasado, la Policía encontró abandonado en Capiatá un furgón que tenía una calcomanía de transporte escolar, en cuyo interior se encontró un inhibidor de señal.

Posteriormente se confirmó que ese vehículo fue utilizado en un intento de asalto a otro camión de la empresa de Alfredo Rodríguez Rodríguez. El golpe no se ejecutó porque había una barrea policial cerca.

De acuerdo con los datos policiales, el empresario importador sufrió un intento de asalto el 15 de abril pasado, cuando estaba llegando a su anterior domicilio, en Luque.

Justamente, a raíz de ese hecho fue que la familia se mudó al barrio cerrado Campo Alto de la misma ciudad, por las medidas de seguridad que en teoría eran superiores. Pese a ello, fue en este condominio donde terminaron siendo víctimas de un asalto el 19 de setiembre pasado.