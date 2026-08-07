Cae supuesto apoyo logístico de banda que robó mercaderías de un depósito de la DNIT

De acuerdo con los datos brindados por la Policía Nacional, el detenido es Rubén Darío Peláez Almirón (35), quien fue ubicado y detenido en una casa del barrio Santa María, de la ciudad de San Lorenzo, en un procedimiento encabezado por la agente fiscal Yennifer Marchuk, de la Unidad Penal 3 de Itauguá.

Para comprender el porqué de la detención de Peláez Almirón hay que remitirse a un hecho ocurrido el 1 de julio sobre la ruta PY08 a la altura de Yataity del Norte, San Pedro. En aquella ocasión, una banda de asaltantes que se desplazaba en varios vehículos atacó a tiros el móvil blindado de una firma transportadora de caudales que, posteriormente se supo, llevaba en su interior aparatos electrónicos y fármacos adelgazantes.

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Estas mercaderías, valuadas en alrededor de US$ 1.500.000, terminaron en el parque de depósitos GICAL donde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) almacena el producto de sus incautaciones.

Fue allí que el 9 de julio se reportó el asalto que esta vez sí derivó en la sustracción de la valiosa carga que una semana atrás los ladrones dejaron escapar. La investigación de este hecho permitió la captura de dos sospechosos que habrían aportado datos relevantes.

Pero la seguidilla de asaltos no había terminado, ya que el 29 de julio pasado, una numerosa banda de delincuentes interceptó un camión Scania en Itauguá, nuevamente para robar celulares y fármacos adelgazantes muy codiciados en el mercado negro. Sin embargo, no pudieron abrir el contenedor y se marcharon con las manos vacías, de acuerdo al reporte.

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¿Por qué detuvieron a Rubén Darío Peláez Almirón?

Según la explicación del comisario Jaime Vega, jefe de gabinete del Departamento de Investigaciones Central, Peláez Almirón contaba con orden de detención tras el fallido robo al móvil de caudales en Yataity del Norte. Su imagen quedó registrada en cámaras de circuito cerrado y específicamente su rostro habría sido captado por la cámara de un puesto de peaje.

Tras el robo fallido, los maleantes habían abandonado la camioneta en la que escaparon de la escena y abordaron un automóvil que posteriormente fue encontrado en un allanamiento realizado en torno al asalto ocurrido en el depósito de la DNIT. En esa ocasión, uno de los detenidos habría brindado información que permitió encaminar la investigación que el jueves último derivó en el procedimiento que permitió la captura de Rubén Darío Peláez.

Además de la detención del sospechoso, se dispuso la incautación de una camioneta que tiene características similares a uno de los vehículos usados en el intento de robo al camión en Itauguá.

Con todos estos indicios en su poder, la Policía considera que Rubén Darío Peláez Almirón era una pieza clave en el esquema delictivo, facilitando el traslado y la movilidad de los delincuentes, a quienes además proveía otro tipo de elementos.

“La participación que podría tener él es en el rescate de los autores tras realizar los robos agravados, como así también en la provisión de apoyo logístico (…) Ahí entra armas de fuego, traslado de las personas que realizan los hechos delictivos; también provisión de vehículos, provisión de documentos de algunos vehículos, ya sea camionetas o vehículos de dudosa procedencia”, detalló el uniformado.

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