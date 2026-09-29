Eusebio Ayala: lo que revela la autopsia practicada a Rebeca Martínez

El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Dr. Pablo Lemir, confirmó que la causa médica del deceso de Rebeca Martínez Aricayé fue un traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego, desvinculando la muerte de los golpes sufridos tras la caída del biciclo en el que se desplazaba.

“La causa de muerte de ella corresponde a una lesión por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Es decir, la causa de muerte en sí no tiene nada que ver con el accidente, sino que tiene que ver con los disparos”, explicó el forense.

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Relación entre los disparos y lesiones

De acuerdo con las precisiones brindadas por el especialista, la víctima recibió dos impactos de bala, el primero debajo de la barbilla del lado derecho, con una trayectoria de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. El segundo fue localizado en la parte superior del cuello, con una trayectoria de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. “Estamos hablando de trayectorias cruzadas de los disparos”, explicó Lemir.

Sobre los rumores de supuestas heridas de arma blanca, Lemir descartó rotundamente esa hipótesis.

“Lesión incisa cortante que podría corresponder a una arma blanca, no tenemos. Lo que tenemos acá es una punzante contusa que podría corresponder a una parte del vehículo, el cual puede simular en un momento dado por un accidente de tránsito convertirse como si fuera una arma blanca, pero no es una lesión por un arma cortante”, insistió Lemir.

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Respecto a la distancia de tiro, el forense señaló que no existen signos de disparos a corta distancia, por lo que se aguardan los estudios de la piel para determinar si existen microincrustaciones de pólvora.

“No tenemos de momento una distancia de disparo estimada, pero no existen elementos macroscópicos muy visibles como para hablar de un disparo con la boca de fuego apoyada por la piel ni tampoco una distancia muy corta”, refirió.

Culminó la autopsia realizada al cuerpo de Rebeca Martínez (28), la joven asesinada en Eusebio Ayala, Cordillera.



¿Qué resultados arrojó el procedimiento? Esto explicó el Dr. Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público.#MóvilABC - @AcostaLilian1 #ABCNoticias pic.twitter.com/xQAUAZpsJD — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 29, 2026

Añadió también que no se encontraron marcas cutáneas típicas de disparos a corta distancia. “’Tatuajes’ como tal de muy corta distancia no tenemos, pero vamos a esperar el resultado de las muestras de piel para ver si hay microincrustaciones de granos de pólvora”, dijo.

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La Policía busca identificar a los autores

Por su parte, el comisario Abel Cantero, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, indicó que la prioridad absoluta de la investigación es lograr la identificación de las personas que ocupaban la camioneta que interceptó a las víctimas.

“Estamos colaborando junto con la investigación de Cordillera en todas las pesquisas, asegurando la mayor cantidad posible de indicios que nos permita identificar a estos sospechosos”, expresó.

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Cantero precisó que los dos jóvenes que se entregaron esta tarde a la Policía y que estuvieron tanto con la víctima como con su amiga momentos antes del atentado, colaboraron con información sobre el entorno.

“Cada persona que aparece en los videos cercano a ellos es importante porque puede aportar datos sobre la identidad. Hoy ellos (los jóvenes) se presentaron y compartieron algunas informaciones que nosotros estábamos necesitando para identificar”, subrayó.

Confirmó también que las imágenes analizadas sugieren que los verdaderos agresores no serían residentes de la zona. “Ahora, lo que a nosotros nos interesa son esas personas que en el video aparecen en la escena donde fue interceptada la motocicleta. Probablemente no son de Eusebio Ayala”, sostuvo.

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La pelea con el exnovio

En relación al origen de las disputas previas registradas en videos de la fiesta, el comisario señaló que se observa el inicio de una riña en la que participó una supuesta expareja de la víctima. Sin embargo, aclaró que la línea investigativa principal apunta a identificar a los sujetos que interceptaron a las mujeres y luego las dejaron en el cementerio local.

“Hay una parte que más o menos nos permite deducir el momento en que ocurrió la trifulca y en esa parte trabajamos. Tenemos la idea de que la persona que es el exnovio (de Rebeca) no tiene que ver todavía con el homicidio, entonces esa parte de la información la dejamos para lo último. Nuestro objetivo principal es lograr la identidad de las personas que estuvieron a bordo de esa camioneta”, afirmó.

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Los proyectiles extraídos durante el procedimiento forense ya fueron entregados al Departamento de Criminalística para las pericias balísticas correspondientes.