Con tobillera electrónica, otorgan arresto domiciliario a joven procesado por agresión a adolescente en motel.

El Juzgado Penal de Garantías del 2do. Turno de Villarrica otorgó arresto domiciliario, con tobillera electrónica, a un hombre de 21 años procesado por los supuestos hechos de violencia familiar y lesión grave contra una adolescente de 17 años. La víctima fue encontrada gravemente herida en junio pasado dentro de un motel de la capital de Guairá.

La decisión fue adoptada por la jueza Marcela Mallorquín. Según el expediente, la fiscal Laura Fernández, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, había solicitado en principio que el procesado permaneciera en prisión preventiva. No obstante, la medida fue aceptada al dictarse el uso de la tobillera electrónica como garantía.

El caso se inició a principios de junio, cuando agentes policiales acudieron a un motel tras recibir un aviso sobre una adolescente que se encontraba inconsciente y gravemente herida.

La joven, de 17 años, fue encontrada tendida en el sector del garaje del establecimiento, rodeada de sangre y con múltiples lesiones. Inicialmente recibió asistencia en el Hospital Regional de Villarrica y posteriormente fue derivada al Hospital Nacional de Itauguá. Debido a la gravedad de su estado, permaneció internada en terapia intensiva durante más de un mes. Posteriormente logró recuperarse.

La investigación fiscal sostiene que la adolescente y el ahora procesado habrían mantenido una relación de pareja, motivo por el cual el Ministerio Público formuló imputación por violencia familiar y lesión grave.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, ambos ingresaron al motel alrededor de la mañana y permanecieron allí durante varias horas. Las imágenes del circuito cerrado fueron incorporadas a la investigación.

La intervención policial se produjo después de que trabajadoras del establecimiento escucharan gritos y alertaran a las autoridades. Al llegar, los agentes encontraron a la adolescente en estado de inconsciencia.

Los informes médicos mencionaron lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas cuello, muñecas, torso, hombros, brazos, pies y cabeza, además de un hematoma importante en uno de los ojos.

Según el informe oficial del procedimiento, durante la inspección de la habitación fueron encontrados una bolsa de polietileno y un billete de G. 2.000 que contenían una sustancia blanquecina. Los elementos fueron incautados y sometidos a análisis dentro de la investigación. Luego se confirmó que se trataba de cocaína.

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La Fiscalía también dispuso pericias toxicológicas. Según había informado la fiscala Fernández, una prueba de orina realizada a la adolescente había dado resultado positivo a cocaína, mientras que se solicitaron muestras del imputado para determinar si también había consumido alguna sustancia, pero el resultado de estas fue negativo.

La madre de la adolescente y otros familiares habían cuestionado públicamente la decisión de conceder el arresto domiciliario y manifestaron temor por la seguridad de la joven y de su entorno. La familia también sostuvo que el procesado habría sido visto nuevamente fuera de su domicilio y consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que reclamó que se revise la medida cautelar.

Sin embargo, desde el Ministerio Público se confirmó que el cumplimiento del arresto domiciliario está siendo controlado mediante la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). Según la información proporcionada por la Fiscalía, hasta el momento no se registró ningún desacato ni incumplimiento de la medida por parte del imputado.

El joven permanece sometido al monitoreo mediante tobillera electrónica, mientras continúa el proceso penal y avanzan las diligencias relacionadas con la investigación de la supuesta agresión.