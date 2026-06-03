Dictan prisión para acusado de brutal agresión a adolescente que sigue en UTI

La Fiscalía imputó al sospechoso por violencia familiar y lesión grave. La víctima, de 17 años, fue hallada inconsciente y con múltiples heridas en un motel del barrio Tuyutí Guazú de Villarrica.

La investigación también analiza un posible consumo de drogas por parte de ambos involucrados.

La medida fue confirmada este miércoles por la agente fiscal Laura Fernández, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar Nº 2, quien encabeza la investigación del caso. La representante del Ministerio Público explicó que el sospechoso fue imputado por los supuestos hechos punibles de violencia familiar y lesión grave.

La calificación de violencia familiar se sustenta en la relación de pareja que, según la investigación, mantenían la víctima y el ahora procesado. El caso salió a la luz el pasado lunes, cuando la Fiscalía recibió una comunicación sobre el ingreso de una adolescente en estado crítico al Hospital Regional de Villarrica.

Según los reportes médicos, la joven llegó inconsciente y presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, la pareja ingresó al establecimiento alrededor de las 07:07 de la mañana y permaneció allí durante casi diez horas. Las imágenes del circuito cerrado muestran que ambos permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 17:00, momento en que el joven intentaba abrir el portón de salida.

La situación llamó la atención de las empleadas del establecimiento, quienes escucharon gritos y alertaron a la Policía Nacional.

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Cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a la adolescente tendida en el piso del garaje, rodeada por un charco de sangre, en estado de inconsciencia. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Villarrica y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad de su cuadro.

Según la fiscal, los médicos determinaron que requería internación en terapia intensiva e incluso debió ser intubada para estabilizarla. Los informes preliminares describen lesiones en el cuello, muñecas, torso, hombros, brazos, pies y cabeza.

Asimismo, presentaba un importante hematoma en uno de los ojos, compatible con un fuerte golpe recibido en el rostro.

Durante la inspección realizada en el lugar de los hechos, no fueron halladas armas blancas ni objetos contundentes que pudieran haber sido utilizados para causar lesiones. Por ese motivo, los investigadores manejan la hipótesis de que las heridas habrían sido provocadas mediante golpes de puño y puntapiés.

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Paralelamente, la Fiscalía avanza con pericias toxicológicas para determinar si existió consumo de sustancias ilícitas por parte de los involucrados. Fernández confirmó que una prueba de orina practicada a la adolescente arrojó resultado positivo para cocaína.

Además, el Ministerio Público solicitó autorización judicial para obtener muestras de sangre del imputado y verificar si también se encontraba bajo los efectos de drogas al momento del hecho.

Durante una inspección previa en la habitación ocupada por la pareja, agentes policiales habían hallado una bolsa de polietileno y un billete de G. 2.000 que contenían restos de una sustancia blanquecina, elementos que fueron remitidos a análisis laboratoriales.

El joven permanecerá recluido preventivamente en la Penitenciaría Regional de Villarrica mientras prosiguen las investigaciones y se aguarda el resultado de las pericias médicas, toxicológicas y criminalísticas que permitirán determinar con mayor precisión las circunstancias que derivaron en la presunta agresión.

Debido a que la víctima es menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad completa del imputado y otros detalles sensibles del caso en virtud de la ley de la niñez y la adolescencia.