Crimen en Eusebio Ayala: esto dice el principal sospechoso

Júnior Delvalle, alias “Peluquero”, señalado por los investigadores como principal sospechoso del ataque que terminó con la muerte de Rebeca Martínez Aricayé y dejó gravemente herida a su amiga Carolina Raquel Aguilar, negó haber tenido contacto con la víctima fatal.

“En ningún momento me acerqué a esa chica, ni le saludé”, declaró Delvalle ante los medios tras su detención.

El hombre sostuvo que no conocía a Martínez y que tampoco tuvo contacto con ella durante la jineteada, pese a que los investigadores analizan imágenes y otros elementos relacionados con el encuentro ocurrido antes del crimen.

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“No le conozco”, afirma Delvalle

Consultado sobre las imágenes en las que aparece en el entorno de las víctimas durante la jineteada, Delvalle aseguró que no tenía relación con Rebeca.

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“No le conozco. Ella es de Barrero, pero yo soy de Caacupé y no de Barrero”, manifestó.

El sospechoso agregó que asistió al evento acompañado de su pareja y afirmó que existen imágenes que respaldarían su versión.

“Se ve en el video”, sostuvo al referirse a su presencia junto a su pareja durante la jineteada.

Niega haber estado en la camioneta de los sospechosos

Otro de los puntos que Delvalle utilizó para desvincularse del hecho fue el vehículo en el que asegura haber abandonado el lugar.

Según relató, permaneció en la jineteada hasta aproximadamente las 03:30 o 04:00 y posteriormente se retiró en una camioneta Kia Sportage.

De esta manera, negó haber utilizado la Toyota Fortuner en la que, según la investigación, se observa a los sospechosos trasladando por la fuerza a las dos mujeres.

Delvalle afirmó que después de retirarse del lugar se dirigió directamente a su vivienda, por lo que descartó haber participado en el ataque.

“Eso se va a ver de a poquito”

El principal sospechoso aseguró que cuenta con elementos para demostrar que su versión de los hechos es cierta. “Eso se va a ver de a poquito”, manifestó ante las consultas de la prensa.

Delvalle también fue consultado sobre la Toyota Fortuner que fue localizada posteriormente en una quinta y que es considerada un elemento relevante dentro de la investigación.

El detenido negó haber sido quien ocultó el vehículo y sostuvo que el avance de las pesquisas permitirá determinar quién lo llevó hasta ese sitio.

Según su versión, las evidencias permitirán establecer quién estuvo detrás del traslado y ocultamiento de la camioneta.

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Investigación busca determinar su participación

La Policía Nacional señala a Delvalle como una pieza clave dentro de la investigación por el crimen de Rebeca Martínez y el ataque contra Carolina Raquel Aguilar.

Las autoridades aguardan además resultados de pruebas y el análisis de las evidencias colectadas para establecer quién efectuó los disparos y determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos.