Presunto feminicida de Deisy Paola sigue prófugo: esto encontraron en la casa allanada

El procedimiento de allanamiento se concretó luego de varias horas de espera del mandato judicial correspondiente. De acuerdo a los primeros datos proporcionados tras la inspección, los intervinientes recabaron diversos elementos personales pertenecientes al buscado Aldo Alexis Duarte Moreira (26), mientras que el automóvil hallado en el lugar fue incautado para su traslado y posterior peritaje forense.

Las autoridades señalaron que la vivienda no pertenecía al prófugo, sino que se trataba de un inmueble alquilado, situación que complicó inicialmente su localización precisa. Pese a la falta de hallazgo del sospechoso en la residencia, los equipos de investigación sostienen que existen rastros recientes sobre sus últimos movimientos.

A la par del operativo en el departamento Central, distintas unidades policiales desplegaron rastrillajes paralelos en otros puntos estratégicos, con el objetivo de dar con la aprehensión del imputado en el menor tiempo posible.

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Celulares incautados y vehículo trasladado

La fiscala de la causa, Amelia Bernal, brindó detalles sobre los resultados de la inspección e indicó que en la vivienda se levantaron objetos que podrían aportar datos a la investigación.

“No está, se verificó el auto, hasta ahora todavía no se encontró el arma, tampoco algún otro indicio. Sí encontramos dos celulares que se incautan para su verificación, no sabemos si es de él, utilizado actualmente o es algo viejo. Se encontró su cédula de identidad y sus fotografías, sus cuestiones personales”, declaró la representante del Ministerio Público.

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Bernal también se refirió a los plazos y la tramitación de la orden de allanamiento tras las críticas por el tiempo transcurrido antes de ingresar a la propiedad. “El informe yo recibí al mediodía, también eso tiene su procedimiento, se tiene que solicitar por escrito ante el Juzgado Penal de Garantías. El Juzgado Penal de Garantías también verifica que se cumplan con todos los requisitos; una vez que yo tuve el mandamiento de allanamiento, vine”, explicó.

Agentes de Criminalística realizaron las primeras inspecciones al vehículo ubicado en el sitio, el cual será trasladado por disposición fiscal. “Se procedió ya a la verificación (del vehículo) y se va a trasladar eso”, dijo.

Al ser consultada sobre un posible acompañamiento por parte de los allegados del prófugo para dar con su paradero, la fiscala señaló: “Yo no puedo confirmar porque conmigo no se comunicaron”.

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Sospechoso habría huido a pie

Por su parte, el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, expuso las informaciones recabadas en el sitio sobre la permanencia del investigado en el lugar previo a la llegada de la comitiva.

“De momento sabemos que él llegó acá y salió hoy las 7 de la mañana”, señaló el jefe policial y agregó que existen versiones que indican que “aparentemente hoy a la mañana temprano salió a pie de esta casa. Tenemos esa información ahora. Hay otro equipo que lo está buscando en otro sector. Seguimos en la búsqueda. Yo creo que hoy vamos a tener algún tipo de respuesta en cuanto al paradero de esta persona”.

El jefe policial detalló además un contacto que se habría producido entre el sospechoso y su entorno familiar horas antes de que se pierda la comunicación.

“Justamente una de las hermanas fue la que proporcionó un dato, de que hoy a las 9 de la mañana se contactó y amenazó con un hecho de suicidio. Pero a partir de ahí no tenemos más aportes de los familiares. Pero la búsqueda por parte de la Policía, la institución, continúa. Hay otros equipos que están cooperando, otros departamentos que están ayudando a localizar a esta persona”, precisó Cantero.

Respecto a las dificultades operativas para ubicar la dirección exacta del paradero transitorio, el comisario puntualizó que “es una vivienda alquilada, no es una vivienda propia. Entonces, todo eso dificulta un poco ubicar a la persona. Hoy se llegó y se está haciendo el allanamiento como corresponde”.

Finalmente, las autoridades confirmaron que se encuentran en marcha diversas diligencias técnicas para obtener datos de geolocalización e imágenes de seguridad. “Todos los datos van a ser analizados. Hay procedimientos que llevan más tiempo, entonces son procedimientos que necesitan otros requerimientos legales. Entonces estamos esperando cumplir con esos requerimientos”, concluyó Cantero.

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