Cinco jóvenes fueron detenidos con armas, drogas y una balanza en Sajonia

Durante un patrullaje de rutina enmarcado, agentes de la Comisaría 2.ª detuvieron en la noche del domingo a cinco jóvenes que transitaban en actitud sospechosa por el barrio Sajonia de Asunción. Uno de ellos había violado la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado. También había dos menores de edad que fueron entregados a sus padres.

El procedimiento se concretó a las 21:30 en las inmediaciones de las calles Andrés Gill y el puente hacia Ursicino Velazco. Los aprehendidos fueron identificados como Maximiliano Emmanuel Chamorro Ortiz (18), Richar Martínez López (29), Nery Luis González González (20) y dos adolescentes de 17 años de edad. González González contaba con una medida de arresto domiciliario por una causa caratulada como hurto, la cual se encontraba infringiendo abiertamente al momento de la intervención.

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Sorprendidos durante la patrulla

El comisario Carlos Silva, de la Comisaría 2.ª de Asunción, brindó detalles del operativo e indicó que los jóvenes fueron tomados por sorpresa por los agentes mientras realizaban una incursión en la zona baja del barrio.

“Dando cumplimiento a la orden de operación de la dirección policial de Asunción y realizando la incursión en la zona baja, se procedió a la identificación de cinco sujetos. De estos cinco, dos tenían un arma de fuego y posesión de sustancias”, explicó el comisario Silva.

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Al ser consultado sobre si los sospechosos intentaron darse a la fuga o resistirse al cateo, el jefe policial aclaró que no “porque fueron sorprendidos en el momento. Entonces, los oficiales de patrulla y ya con otro patrullero de apoyo, procedieron a la verificación y aprehensión de los mismos”, relató el vocero.

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Las autoridades presumen que la banda se dedicaba a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el sector. Al momento del abordaje, los jóvenes optaron por no dar explicaciones sobre la procedencia del armamento o los estupefacientes. “Se mantuvieron en silencio”, acotó el jefe policial.

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Abundante evidencia

Durante el cateo corporal, el personal policial incautó evidencias como un revólver calibre .38 marca Sarsılmaz (de procedencia turca) con seis cartuchos vivos sin percutir, además de dos cuchillos con mangos de plástico y madera. Por otra parte, encontraron 6,8 gramos de cocaína distribuidos en una bolsa y dos “moñitos”; así como 0,8 gramos de crack (tres moñitos) y 8,0 gramos de marihuana.

Por otra parte, fue descubierta una balanza de precisión digital marca CAL, un triturador de hierbas, papel para envolver (blunt wrap) y un rollo de cobre. Igualmente, se encontraron en poder de los detenidos cuatro teléfonos celulares.

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El caso de las sustancias prohibidas fue derivado al agente fiscal Cristian Ortiz, de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Por disposición del Ministerio Público, los dos menores de edad fueron entregados a sus padres bajo acta formal durante la madrugada, mientras que a Chamorro Ortiz se le dispuso la libertad.

Por su parte, la investigación por la infracción a la Ley N.º 7.411 de Armas de Fuego quedó a cargo de la fiscal Soledad González, de la Fiscalía Barrial N.º 3, quien dispuso que Nery Luis González González y Richar Martínez López permanezcan recluidos en la Comisaría 2.ª a disposición de la Justicia.