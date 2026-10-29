Fuga en Martín Mendoza: Fiscalía se constituye en el Ministerio de Justicia

La Fiscalía conformó un equipo integrado por la fiscal Fabiola Sosa, Rubén Romero, Mayra Palacios y Luis Said, bajo la coordinación de Alma Zayas para investigar la fuga de Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Por la fuga fue detenido e imputado el exdirector del penal, Pablo Abel González Apuril. También fueron detenidos el exjefe de seguridad, Aldo Agustín Galeano Ibarra y el exsubjefe de seguridad, Mario Cristaldo, junto a otros cuatro agentes penitenciarios sospechados de facilitar la fuga. Además, fue imputado y detenido el subcomisario Derlis Cáceres, quien hasta el 29 de setiembre fue coordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria.

También renunciaron tras la fuga el viceministro de Política Criminal, Rubén Macial y el director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña.

La fiscala titular de la causa, Fabiola Sosa, se constituyó hoy en la sede central del Ministerio de Justicia, ubicada en la intersección de las avenidas Estados Unidos y Rodríguez de Francia de Asunción. Incautó varios documentos relacionados a los dos fugados, más los ocho internos que estaban ubicados en el sector denominado siete alta, ante la sospecha de que no estaba habilitado para albergar a los presos, como también videos de las cámaras de circuito cerrado del día de la fuga.

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“Era venir a cotejar las documentaciones para ver si correspondía o no que estas personas privadas de libertad estuvieran en esos módulos. También los videos de circuito cerrado de lo que fue el día de la fuga y de las otras aristas que estamos investigando en este momento en lo que es la provisión de los celulares”, refirió en conversación con los medios de prensa.

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Cáceres habría ordenado la desaparición de los celulares

Contó que de acuerdo a las declaraciones de los guardias, recibieron una llamada por parte del subcomisario Cáceres para ordenarles que hagan desaparecer los teléfonos celulares de los internos antes de que la Fiscalía llegue al penal.

Recordó que Derlis Cáceres fue imputado por frustración a la persecución y ejecución penal, y actualmente está a cargo del juzgado establecer la fecha de audiencia provisional de medidas.

Dijo que utilizarán los documentos incautados hoy para verificar si existe evidencia de que más autoridades del Ministerio de Justicia estuvieron involucradas en la fuga.

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Agregó que analizarán las documentaciones para cotejar si en cada caso se cumplió con los protocolos establecidos para la designación de internos en los módulos correspondientes.

Ozuna habría asesinado a policía retirado

Detalló que con la revisión preliminar de los videos pudo constatar lo declarado por los guardias que realizaron las requisas en las celdas de los dos fugados con cada cambio de guardia que se realizan a las 6:30 y a las 18:30 aproximadamente.

Sobre los fugados dijo que en el caso de Ozuna, además de la condena por homicidio doloso, narcotráfico y secuestro, aparentemente también tiene una causa abierta por haber asesinado a un policía retirado.

Ante la consulta de si habría indicio de soborno a los guardias o a las autoridades, dijo que aún deben contar con más elementos para establecer una causa de cohecho. “Se habla de varios montos, pero nada en concreto. Cada uno refiere una suma, entonces tampoco quiero referirles eso porque no es una información todavía verificada”, refirió.

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Los cuatro guardiacárceles arrestados fueron identificados como:

Pedro Antonio Balbuena Gayoso , de 32 años.

Leandro David Guzmán Maidana , de 28 años.

Héctor Enrique Ozuna Giménez , de 32 años.

Carlos Martín Agüero Cáceres, de 29 años.

Todos fueron liberados al día siguiente, ya que declararon que actuaban bajo órdenes del director y los otros dos jefes de seguridad.

Durante la constitución de la Policía Nacional y la Fiscalía en el penal, se encontró un módulo donde estaban ocho presos con algunas comodidades diferenciadas del resto de la población penitenciaria, por lo que al principio se consideró eran celdas VIP, aunque después las autoridades dijeron que se trataba solo de algunos privilegios como ventiladores, speakers y mosquiteros. Estos son:

Alexandre Rodrigues Gomes, de 39 años, alias Alex, (hijo del fallecido diputado colorado ). de 39 años, alias Alex, (hijo del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes

Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos Brites, de 44 años, alias Flamengo.

José Alberto Insfrán Galeano , de 54 años, alias Pastor.

José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, de 37 años, alias La Maldad.

Alexis Vidal González Zárate, de 42 años , alias Pelado.

Luis Alberto Paiva Gutiérrez , de 41 años , alias Mariachi.

Marcio Gayoso, alias Candonga, de 34 años .

Oliver Daniel Lezcano Galeano, de 25 años, alias Policía.

A excepción de Policía, todos fueron encerrados por causas ligadas al narcotráfico.