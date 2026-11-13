“Fuga” de Marco Aurelio González: Migraciones dice que no tiene datos sobre posible salida del país

Esta mañana se realizaron allanamientos domiciliarios y se produjo la detención de los ex miembros del Banco Central del Paraguay (BCP) Liana Caballero y Miguel Ángel Mora. También se allanó la vivienda de Marco Aurelio González pero no dieron con él.

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Por lo tanto, fue declarado prófugo por el Ministerio Público y se pidió a la Dirección de Migraciones sobre movimientos de salida y entra del país de González. El titular de esa dependencias, confirmó que no tienen registros de salida del país del prófugo en los pasos fronterizos.

#URGENTE | 🔴 MARCO AURELIO GONZÁLEZ ES DECLARADO PRÓFUGO TRAS ALLANAMIENTO DE SU VIVIENDA



📌 El exprocurador general de la República y exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Marco Aurelio González Maldonado, no fue encontrado durante el allanamiento de su… pic.twitter.com/z6Jt4yGwWn — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 13, 2026

“Recién nos enteramos de la comunicación. Conforme llegó el oficio de la Policía Nacional, ya se cargó la alerta. Estamos contando, haciendo los monitoreos correspondientes en relación a él y todas las personas que están en esta causa”, explicó Kronawetter en comunicación con ABC Cardinal y ABC Tv.

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De igual manera, la autoridad sostuvo que si alguien quiere “fugarse” del país, no lo va a hacer por las vías tradicionales y tratará de hacerlo de la manera más clandestina posible. “Por eso a veces cargamos la alerta conforme van saliendo las publicaciones antes que se dicten las detenciones o los pedidos de prisión. Eso se debe a que tenemos canal abierto con la Fiscalía para justamente hacer la consulta correspondiente en caso de que estas personas vayan apareciendo en frontera”, explicó.

Alerta internacional

En cuanto a una posible salida por vía aérea, Kronawetter dijo que esa vía es la más estricta en cuanto a controles. “Cualquier autorización de vuelo supone la presentación de un manifiesto de pasajero, y ese manifiesto sí se carga antes del vuelo. En ese sentido es más restringido”, comentó.

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Consultado acerca de una posible emisión de captura internacional a través de la Interpol y previendo ya una potencial fuga al exterior, dijo que primero se necesita una resolución de detención por parte del Ministerio Público (ya ordenada), lo que activa todas las alertas a nivel nacional y pone foco en los pasos fronterizos por si la persona intente salir del país. Luego se de aviso a instancias internacionales.

“Esa alerta internacional se carga vía judicial, porque se lo tiene que hacer a través de Interpol. Luego, la Interpol carga una orden que se diligencia y ahí se emite la alerta a nivel de la central. Eso recién se pone en los códigos, puede ser rojo, puede ser azul, puede ser de distintos colores de acuerdo a la escala de Interpol. Allí se le puede dar captura a nivel internacional”, expuso el director de Migraciones.

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Trabajo en conjunto

Jorge Kronawetter aseguró que el propio Pedro Alliana le dio la directiva de realizar trabajos en conjunto con organismos de control de los país vecinos atendiendo el alto riesgo de fuga que existe sobre los sospechosos e implicados en los casos.

“Nosotros estamos trabajando con agencias de seguridad de los países vecinos. Las alertas que se van emitiendo, nosotros las compartimos con las agencias migratorias de Argentina y con la Policía Federal de Brasil. Eso es desde el día cero, desde que empezó esta situación”, aseguró la autoridad migratoria.

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En ese sentido, comentó que se realizó un ensayo, con cuando se empezaba a rumorear sobre posibles fugas de los directivos de Ueno Bank e incluso sobre Santiago Peña luego de ser destituido vía juicio político. “Se difundía que estaba viajando el señor Miguel Vázquez, de que Santiago Peña había salido, e incluso se ponía el supuesto vuelo (por Fly Radar) por donde estaba yendo. Era todo mentira”, recordó.

Ya desde ese momento, comenzaron los trabajos a nivel regional. “Se empezó a decir que en tal o cual vuelo se le está llevando a tal o cual persona que obviamente era todo mentira. Pero, desde esa vez estuvimos abiertos a la comunicación con estas agencias para trabajar de manera coordinada para evitar que cualquiera de estas situaciones se pueda dar”, recalcó.