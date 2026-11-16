Cuando los agentes del Ministerio Público allanaron en el exclusivo departamento del piso 27 de la Torre Jacarandá del complejo Jade Park, se encontraron con que el ocupante del lugar, el imputado Guillermo Vázquez Muniagurria, hermano del CEO detenido Miguel Vázquez, ya había abandonado la propiedad varios días atrás. Según cámaras, llevó consigo varios de sus vehículos de lujo y posiblemente elementos sensibles.

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La agente fiscal Luz Guerrero al término del procedimiento, los administradores del edificio informaron que la última vez que se vio al procesado en el edificio fue el pasado 9 de noviembre, apenas estallaron las primeras imputaciones y ordenamientos judiciales.

Si bien el empresario está formalmente procesado como accionista de varias firmas del conglomerado, como la tecnológica itti, aún no pesa sobre él una orden de detención, y se encuentra a la espera de su audiencia de imposición de medidas cautelares (artículo 242), tiempo suficiente que aprovechó para “borrarse” del mapa.

Esto halló la Fiscalía: obras de arte contratos financieros y computadora

Pese a que el imputado ya no se encontraba en el lujoso departamento de tres habitaciones y dependencias de servicio, los intervinientes lograron incautar una computadora notebook, gran cantidad de facturas de gastos cotidianos y, lo más relevante para la causa penal, contratos comerciales vinculados a firmas financieras del entorno, específicamente bajo la denominación de Vinanzas, que serán peritados para rastrear el movimiento de capitales.

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En el estacionamiento cerrado del edificio no se hallaron rodados. La fiscala Guerrero confirmó que las cámaras de seguridad del perímetro exterior captaron el momento en que los automóviles fueron retirados del lugar también el 9 de noviembre, aunque las grabaciones no permiten identificar con precisión quién iba al volante. Asimismo, en la vivienda no se encontró ninguna caja fuerte.

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Propiedad de US$ 1,4 millones pasa a manos de Senabico y saldrá en alquiler

Ante la ostentación del inmueble, cuyo valor comercial de venta asciende a la suma de USD 1.400.000, la comitiva estuvo acompañada un representante de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

El funcionario detalló que los objetos de mayor valor hallados dentro del piso son 14 cuadros originales de reconocidos autores, los cuales serán sometidos a una tasación pericial para determinar su cotización exacta.

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Para cortar de raíz cualquier intento de regreso o retiro encubierto de bienes, la Senabico procedió de inmediato al cambio total de las cerraduras y notificó a la administración del Jade Park que Guillermo Vázquez tiene prohibido el ingreso.

Una vez que concluya el inventario detallado del mobiliario de lujo y las obras de arte, la institución estatal pondrá el departamento en alquiler a través de alguna inmobiliaria para que genere renta en efectivo que permita recaudar fondos dentro de la causa judicial y resarcir en parte el enorme daño tras el cierre de Ueno Bank.