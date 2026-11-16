Vacancias laborales dirigidas a trabajadores afectados por caso Ueno Bank

El MTESS puso a disposición, a través del portal EmpleaPy, seis oportunidades laborales orientadas principalmente a trabajadores del Grupo Vázquez.

Según argumentan, esta acción la realizan como parte del acompañamiento institucional en el marco del caso del colapso de Ueno Bank.

Las vacancias forman parte de las más de 300 oportunidades laborales ofrecidas por empresas de distintos rubros en el marco de la Expo Empleo: Talento, Experiencia y Oportunidades Laborales.

La misma se realizará este miércoles en el Hotel Esplendor de Asunción, a partir de las 8:00, con el apoyo de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY).

Los salarios ofrecidos rondan los G. 5.000.000, según el puesto. Invitan a conocer las oportunidades disponibles e ingresar los datos en: http://emplea.mtess.gov.py

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Cargos y salarios ofrecidos

Algunos de los cargos y sus respectivos salarios que ofrecen son los siguentes:

Supervisor comercial:

Una vacancia en Asunción.

Salario : G. 4.000.000.

Requisitos: administración de empresas o afines, experiencia de 2 años.

Portero:

Una vacancia en Lambaré, Central.

Salario : G. 3.800.000.

Requisitos: experiencia de un año.

Analista de cuenta corriente y cobranza:

Una vacancia en Asunción.

Salario : G. 5.000.000.

Requisitos: egresado de contabilidad o estudiante de últimos años. Experiencia de dos años.

Encargado de Depósito:

Una vacancia en Asunción.

Salario : G. 5.000.000.

Requisitos: bachiller o técnico superior en el ramo. Experiencia de dos años. Administrador:

Administrador:

Una vacancia en Asunción.

Salario : G. 5.000.000.

Requisitos: administración de empresas o afines.

Analista Contable:

Una vacancia en Asunción.

Salario : G. 5.000.000.

Requisitos: administración de empresas o afines. Experiencia de dos años.

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Más de 6.000 afectados

Tras la apliación del proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank, tras constatar insuficiencia en el índice de solvencia, más de 6.000 trabajadores del Grupo Vázquez se vieron afectados.

La mayoría hasta ahora está en total incertidumbre, incluso tanto el MTESS como legisladores planteron algunos proyectos de ley con el objetivo de que estos cobren sus indemizaciones antes que el banco se declare en quiebra.

La situación se agrava considerando que 27 directivos del banco fueron imputados y ocho miembros del directorio de Ueno Bank, entre ellos el expresidente del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez, están presos.