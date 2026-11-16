Ueno: juez Humberto Otazú se aparta de la causa contra Santiago Peña

La inhibición del juez Humberto Otazú corresponde a la causa N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, en la que se desempeñaba como juez Penal de Garantías de Primer Turno Especializado en Delitos Económicos. El magistrado alegó motivos de índole familiar para fundamentar su decisión.

Debido a que solo existen dos juzgados especializados en Delitos Económicos, el expediente deberá ser remitido al juez de Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, quien deberá determinar si acepta intervenir en la causa.

En caso de que Estigarribia también rechace el expediente, por los motivos que considere pertinentes, se deberá realizar un sorteo para determinar qué juzgado quedará a cargo.

Otazú fue quien decretó la prisión preventiva de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial (REP). Esta disposición fue cuestionada por diversos sectores, que la consideran un privilegio, debido a que los demás procesados por el caso Ueno cumplen la misma medida en cárceles ordinarias.

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¿Cuál sería el motivo familiar alegado por Otazú?

El juez Otazú mencionó en su nota que la causal de su inhibición es el vínculo que mantiene con Marco Aurelio González, exprocurador y exdirectivo del Banco Central del Paraguay (BCP), quien también figura como procesado en el expediente.

La conexión con el magistrado se establece de manera colateral, a través de su entorno matrimonial. Otazú está casado con la jueza penal de Garantías de Fernando de la Mora, Nidia Letizia Paredes Arias, quien, a su vez, es prima hermana de la abogada Silvia María Casaccia Arias.

Esta última está casada con José Antonio “José’i” González Maldonado, exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) y hermano del coprocesado Marco Aurelio González. De esta manera, el exdirectivo del BCP procesado en la causa resulta ser cuñado de la prima de la esposa del juez.

Aunque Otazú alega que su apartamiento se da tras conocer la imputación de González en la causa, su inhibición se produjo luego de haber decretado la prisión preventiva del exprocurador. “Teniendo en consideración la imputación formulada a Marco aurelio González y encontrándome en causales que obligan mi separación en la presente causa por motivos de índole familiar de público conocimiento, inhíbome de seguir entendiendo en este proceso”, apuntó en su nota.

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Santiago Peña, imputado y con prisión preventiva

El expresidente cumple prisión preventiva tras ser imputado por los presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco del caso Ueno Bank.

Según la hipótesis fiscal, Peña habría encabezado una estructura organizada que presuntamente operó desde instituciones del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez y Ueno Bank.

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Por otra parte, en la causa Nº 89/2026, también relacionada con el caso Ueno, están procesados los directivos de la entidad bancaria, entre ellos el vicepresidente y propietario del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez.