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Policiales
16 de noviembre de 2026 - 07:12

Ueno: ¿cuándo llega el yate “Zeus” de Miguel Vázquez a Asunción y cuál será su destino?

Fotografía cedida por el Ministerio Público de Paraguay del 05 de Noviembre de 2026, que muestra un yate de marca Azimut, bautizado 'Zeus', perteneciente a uno de los fundadores de Ueno bank, Miguel Vázquez, atracado en un condominio privado en la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa, (Paraguay).
Fotografía cedida por el Ministerio Público de Paraguay del 05 de Noviembre de 2026, que muestra un yate de marca Azimut, bautizado 'Zeus', perteneciente a uno de los fundadores de Ueno bank, Miguel Vázquez, atracado en un condominio privado en la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa, (Paraguay). Ministerio Público de Paraguay

El yate “Zeus”, incautada en San Pedro del Paraná en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, es trasladada por vía fluvial a pedido de la Fiscalía. Su llegada al Puerto de Asunción está prevista esta tarde.

Por ABC Color
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El comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian Rotela, comentó que el traslado fluvial del lujoso yate “Zeus”, propiedad de Miguel Vázquez, se realiza a solicitud de la Fiscalía. La embarcación fue incautada en San Juan del Paraná en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

Según el comandante, la embarcación llegaría al Puerto de Asunción entre las 16:00 y las 17:00, y quedará bajo custodia de la Prefectura General Naval, hasta que la Fiscalía y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) le den otro destino.

Los tripulantes son, en su mayoría, miembros de la Armada, así como dos operadores del Centro de Armadores Fluviales.

Lea más: Caso Ueno: yate “Zeus” sigue su rumbo y llegaría mañana a Asunción

Traslado del yate Zeus desde Itapúa hasta Asunción

El vicealmirante precisó que la embarcación desarrolla una velocidad de entre 20 y 25 nudos (37,04 y 46,3 km/h, respectivamente), pero reduce la marcha en pasos críticos. El trayecto es acompañado por agua por las distintas dependencias de la Armada.

Desde la Armada Paraguaya confirmaron ayer que se reinició la navegación del lujoso yate, de fabricación italiana y vinculado al Grupo Vázquez y a su presidente, Miguel Vázquez.

La navegación se reinició este domingo desde el kilómetro 1410, margen derecha del río Paraná, en el lugar denominado Isla Curé, con destino al Puerto de Asunción.

Yate 'Zeus' con nombre y matrícula visibles en una superficie blanca y pulida, en un entorno marino.
La embarcación 'Zeus' con matrícula POLO01A1I en el condominio Agua Vista. Pertenece a Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank

¿Qué pasará con el yate incautado a Miguel Vázquez?

Se tiene previsto que la embarcación permanezca en la Capital mientras avanzan las investigaciones referentes a Vázquez y otras personas vinculadas a la causa, que desató la crisis por la resolución de Ueno Bank y que incluso tumbó al expresidente Santiago Peña.

Por su parte, el propietario del Grupo Vázquez permanece recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

La lujosa embarcación fue incautada durante un allanamiento al condominio Aqua Vista de San Juan del Paraná, el pasado 5 de noviembre.

Lea más: Ueno Bank: trasladan a Asunción yate del Grupo Vázquez

El yate es solo uno de varios vehículos de lujo vinculados a Miguel Vázquez que fueron incautados en las últimas semanas. En varias diligencias realizadas desde la semana pasada, la Fiscalía logró incautar también numerosos automóviles de alta gama y dos aeronaves atribuidas al CEO del Grupo Vázquez.

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