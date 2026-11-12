Video: Luz Candado cuenta su verdad sobre el escándalo de Los Sobres del Poder

La relación de Luz Candado con la familia Peña Ocampos inició antes de la asunción al poder. Ella fue contratada para colaborar con el servicio doméstico en la residencia de barrio Mbokajaty. La misma en donde la semana pasada, los propios vecinos se manifestaban pidiendo que ni Santiago ni su familia vuelvan al barrio.

“Acá volvemos después de un año, para comentar que después de todo lo que pasó, se nos está haciendo caso, se está saliendo a la luz muchas cosas”, contó la mujer en medio del escándalo de Ueno Bank, el allanamiento a Mburuvicha Róga, un juicio político y por sobre todo, con su expatrón recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

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“La verdad que es una cosa increíble que hasta este punto había sido se estaba armando”, comentó sorprendida por todo el entramado organizado por Peña y su entorno que terminaron con todos ellos privados de su libertad en la actualidad.

Luz le dedicó años de servicio a la exfamilia presidencial. Pero un día, la acusaron de ladrona. La desaparición de un sobre con 100.000 dólares dentro Mburuvicha Róga la puso en el ojo de un huracán. “La impotencia en ese momento nos afectó mucho. A mí principalmente y a toda la familia, a todo mi entorno, porque somos una familia numerosa”, recordó.

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Pero nunca perdió la fe. “Hay un Dios que es justo, que todo lo ve, el tiempo de Dios es perfecto, llega a tiempo, nunca a destiempo. Y este era el momento en que se tenía que saber muchas cosas”, reflexionó la mujer luego de todos los acontecimientos que derivaron en la caída y detención de Peña.

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Una enfermedad que volvió

Luz es paciente de lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. Esa batalla silenciosa que le había dado tregua, se volvió a reactivar a consecuencia de la presión ejercida sobre ella por sus ex empleadores.

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“Se me volvió a activar después de 11 años, y a consecuencia de eso estoy así. Los médicos dicen que es por el estrés, por todo eso que pasamos, el estrés generalizado, crónico. Pero ya gracias a Dios ya estoy recuperándome otra vez. Pasamos muchas cosas injustas en ese momento por el tema del polígrafo, la acusación de robo y todas esas cosas”, recordó la mujer en medio de la entrevista.

Los dejaron en la calle

En otro momento, Hugo Romero, el esposo de Luz, relató que pasaron por momentos muy duros por la forma en la que fueron despedidos y la humillación social que les hicieron vivir los Peña. “Cuando reventó todo, me manda llamar el señor Lalo (su patrón, cercano a Peña). Hablamos mucho tiempo en su oficina. Yo le agradezco que me haya dicho de frente las cosas”, recordó.

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Romero se desempeñaba como custodio privado de una familia cercana al matrimonio presidencial. “Prácticamente me dijo que como el señor Santiago era su amigo, lastimosamente no iba a poder seguir trabajando con él. De la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo los dos, pero gracias a Dios nunca faltó nada”, atesoró.

Un poco antes de volver a reactivarse el lupus, Luz comenzó a hacer cosas dulces que salían a vender por el barrio. “Gracias a Dios no salíamos muy lejos de casa para vender todo, pues él (Dios) nos puso los clientes y enseguida vendíamos todo; nunca nos faltó nada”, recordó el hombre.

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Les devolvieron la plata

En los audios y la denuncia realizada por el matrimonio Romero Candado, se deja constancia que ella hacía compras con su tarjeta personal para reabastecer tanto a Mburuvicha Róga como a la mansión de San Bernardino y luego se lo reponían. Al momento de su despido, el presidente de la República y la Primera Dama de la Nación le debían a Luz Candado más de G. 11.000.000.

“Después de un tiempo, vino el general Lovera, a quien le agradezco mucho. Se acercó y trajo el dinero que le debían a Luz. En esa ocasión trajo 11 millones y quedó una parte porque la cuenta era 11.300.000 más o menos”, relató.

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Luego de esa reunión, volvieron a tener otras en donde también participó Ricardo Preda, abogado de Santiago Peña, en donde intentaban comprar su silencio a cambio de que ella entregue su teléfono.

“Hay que decir la verdad, porque es una locura lo que esta gente hace y cómo le tocó a una familia muy humilde. Hubo conversaciones, para que se pueda arreglar la situación. Ellos querían el celular de Luz. Por suerte hubo una persona de afuera que siempre nos ayudó. Le contábamos a él las cosas y nos decía que no se puede hacer esto, que uno no tiene que desprenderse de su evidencia”, relató Hugo Romero.

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Finalmente, Luz Candado finalizó agradeciendo a todas las personas que se acercaron a darle la mano durante todo este tiempo. “Tarde o temprano la verdad sale a la luz, y este era el momento en que tenía que salir todo. Yo le apreciaba mucho a la familia, como ellos también a mí seguramente en algún momento, pero cuando hay plata de por medio, opa el amor”, finalizó la mujer.